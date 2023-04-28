Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в ОВА Дніпропетровщини й Запоріжжя

На керівні посади у Запорізькій і Дніпропетровській обласних державних адміністраціях відтепер можуть призначати чинних військовослужбовців. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Варто наголосити, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2023 року.

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Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський 28 квітня підписав указ, яким вніс зміни до указу від 3 травня 2017 року про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у державних органах.

Зміни передбачають, що у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави керівні посади у Дніпропетровській та Запорізькій ОВА можуть бути заміщені військовими. Їх відряджатимуть туди із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу.

Мовиться про наступні посади:

голова Дніпропетровської ОДА,

голова, перший заступник голови та один із заступників голови Запорізької ОДА.

Хто очолює Дніпропетровську та Запорізьку ОВА

У лютому головою Дніпропетровської ОВА призначили Сергія Лисака, а Запорізької – Юрія Малашка.

Лисак з липня 2022 року очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області. З 2020 по 2022 роки він був головою СБУ у Житомирській області. У березні Лисаку надали військове звання бригадного генерала.

Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Перед цим Малашко: