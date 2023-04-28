Зеленський дозволив призначати військових на керівні посади в ОВА Дніпропетровщини й Запоріжжя
Джерело:Офіс Президента
На керівні посади у Запорізькій і Дніпропетровській обласних державних адміністраціях відтепер можуть призначати чинних військовослужбовців. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Варто наголосити, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 28 квітня 2023 року.
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Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський 28 квітня підписав указ, яким вніс зміни до указу від 3 травня 2017 року про перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у державних органах.
Зміни передбачають, що у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави керівні посади у Дніпропетровській та Запорізькій ОВА можуть бути заміщені військовими. Їх відряджатимуть туди із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу.
Мовиться про наступні посади:
- голова Дніпропетровської ОДА,
- голова, перший заступник голови та один із заступників голови Запорізької ОДА.
Хто очолює Дніпропетровську та Запорізьку ОВА
У лютому головою Дніпропетровської ОВА призначили Сергія Лисака, а Запорізької – Юрія Малашка.
Лисак з липня 2022 року очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області. З 2020 по 2022 роки він був головою СБУ у Житомирській області. У березні Лисаку надали військове звання бригадного генерала.
Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки. Перед цим Малашко:
- керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині,
- обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки.