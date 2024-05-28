РЛС важливіші, ніж Кримський міст: як на Росії може позначитись їх знищення

На Заході неправильно думають, що знищення Кримського моста може змусити Росію до максимально жорстких кроків. Це зовсім не так.

Про це 24 Каналу розповів азербайджанський військовий аналітик Аґіль Рустамзаде, зауваживши, що на Заході мають помилкові підходи щодо підвищення ескалації. Знищення Кримського моста не змусить Росію піти на кардинальні кроки на фронті.

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Потужний удар по РЛС

Як наголосив Рустамзаде, нещодавно український дрон зумів вдарити по загоризонтній радіолокаційній станції виявлення повітряних цілей "Воронеж-М". Це – дійсно серйозна ціль, по якій варто було бити.

Не говоріть, що Кримський міст – це символ для Путіна. Ось пошкодили станції попередження про ракетний напад. Це – ядерна тріада. І хтось дьоргнувся? Хтось про це там згадав?

– сказав військовий аналітик.

Очевидно, що такі радіолокаційні станції є значно важливішими, ніж то й же Кримський міст. Хоча він також є важливим для окупантів. Але без радіолокаційної станції Росія може значно гірше сканувати повітряний простір, що зрештою може привести до пропущених ракет.

Удар по РЛС в Росії: коротко