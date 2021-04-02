Буде весело, – військовий експерт про те, наскільки небезпечною є ескалація на Донбасі

Військовий експерт та речник спільноти InformNapalm Михайло Макарук підтвердив, що росіяни дійсно перекидають свої війська на кордон з Україною. За його словами, вони займаються практичним відпрацюванням, тобто перевіряють, як швидко можна перекинути ті чи інші сили на певну відстань.

Про те, чи становить це реальну загрозу для України та звідки чекати небезпеку – читайте в ексклюзивному коментарі для 24 каналу.

Важливо Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Що зараз відбувається на кордоні

Михайло Макарук пояснив, що активізації росіян – це практичне військове відпрацювання, яке Росія здійснює нерідко. За його словами, війська більш активно перекидаються саме у Білорусь.

Оскільки вище політичне керівництво Білорусі, перепрошую, злягло під Росію. Ба більше, білоруси віддали радіопростір для Росії, зокрема й для військових потреб. Усе це відбувається у межах військового договору, ідеї про єдину, союзну державу тощо,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що це може становити небезпеку, адже фактично росіяни зможуть координувати зусилля і командувати військами, зокрема й білоруськими.

Про укріплення позицій

Речник InformNapalm зауважив, що Росія дійсно укріплює свої позиції, на відміну від України. Росіяни перекидають на кордон Т90 – це основний бойовий танк Росії. Тож, Україна має переглянути доктрину протитанкової боротьби, аби ефективно дати відсіч у разі потреби.

До теми Росія стягує до Криму військову техніку: відео

Звідки чекати небезпеку

Експерт спростував версію про те, що росіяни можуть напасти з Криму. Він наголосив, що цього не станеться, адже Росія не має ані сил, ані можливостей. Однак, за прогнозом Макарука, Росія може піти зі сходу.

Так зване керівництво "ДНР" ставить задачу йти вглиб України, захоплювати нові області. Але згадайте, ми цей бред чуємо сьомий рік. Ох, буде весело. Але ми вистоїмо,

– підкреслив він.

Макарук сказав, що навіть, якщо Росія нападе, то не варто забувати про західних партнерів України. Він нагадав, що сусідня Румунія має винищувачі-бомбардувальники F35, які "літають регулярно".



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу