Тривожні заяви Сі Цзіньпіня: чи означають вони ймовірний військовий конфлікт зі США

Днями лідер Китаю Сі Цзіньпін провів засідання партійної Комісії з національної безпеки, де попередив про можливу небезпеку і закликав готуватися до найгірших сценаріїв. Утім, хвилюватися про ймовірний військовий конфлікт зі США не варто – це звичайна заява.

Про це 24 Каналу заявив азербайджанський політолог із Вашингтона Раміз Юнус. Він пояснив ймовірність протистояння між США та Китаєм і що відбувається наразі.

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Противники чи партнери

Між Китаєм та США не буде ні гарячої, ні холодної фази. Про це лідери двох країн заявили в Індонезії і до сьогодні нічого не змінилося, відзначив Юнус. Вони не воюють між собою, це робить Росія проти України.

Китай був на нейтральній позиції і нічого не змінилося. Росія слабне, Україна має перевагу. НАТО не задіяне у цій війні, щоб не казала російська пропаганда. І Китай розуміє, що робить НАТО, а що ні. Виходячи з цього я не бачу сценаріїв гарячої фази,

– пояснив політолог.

Він додав, що Китай цікавить як закінчиться війна і де буде його зона економічних та стратегічних інтересів. Інша справа – риторика.

"Можливо зараз, з політичної кон'юнктури, не актуально, щоб зустрічалися міністри оборони публічно. А непублічно відбуваються контакти між військовим блоком і спецслужбами двох країн, щоб не було випадковостей", – пояснив Раміз Юнус.

Крім цього США, Китай, а тепер ще й Індія проти спекуляцій щодо ядерної зброї. А це може означати, що між цими країнами багато спільного, про що можна домовитися. І в умовах того товарообігу, який відбувається між США, Китаєм та ЄС навряд хтось розмірковує про гарячу фазу.

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Що з питанням Тайваню

Питання Тайваню теж триває давно, але до сьогодні нічого не змінилося, також відзначив політолог.

Зазначимо, що у лютому 2023 року в ЦРУ зробили тривожну заяву, що Сі Цзіньпін вже наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань у 2027 році. Утім, в США наголосили, що це не означає остаточне рішення. Китай здивований провалом Росії в Україні. Але в ЦРУ закликали не ігнорувати амбіції Сі Цзіньпіня.

Водночас саме війна Росії проти України наразі грає велику роль. Має бути ясність на полі бою. А після цього – ймовірна зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіня.

"Сьогодні всі розуміють: Росія не перемогла, але не ще програла. Україна не програла, але ще не перемогла. Всі чекають. США прийшли до того, щоб позиція України була сильною. Коли ця позиція буде сильною, буде ясність, китайці могли прийти в Москву і сказати: далі буде гірше. Сьогодні у них немає предмета бесіди і вони роблять все, щоб він наблизився", – додав Юнус.

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