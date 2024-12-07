Байден розповів про військовий контингент США в Європі для стримування агресії Росії
На території європейських країн НАТО розгорнуто приблизно 80 тисяч американських військових. Присутність американського контингенту покликана, зокрема, підтримувати союзників та стримувати подальшу російську агресію.
Про це йдеться у листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюдненому Білим домом, повідомляє 24 Канал.
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Яким є військовий контингент США в Європі
У листі йдеться, що "з метою підтримки антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".
У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях,
– пишуть у листі.
У звіті також зазначено, що в європейських країнах НАТО базуються приблизно 80 тисяч військових США. Серед їхніх завдань – "заспокоєння союзників США і стримування подальшої російської агресії".
Нагадаємо, навесні 2022 року західні ЗМІ писали, що США можуть залишити в Європі військовий контингент у 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон нібито міг піти у випадку, якщо Росія не припинить повномасштабну війну проти України і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції та НАТО загалом.