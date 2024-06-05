Втратив військовий квиток: що робити та які за це передбачені штрафи

Згідно з новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані громадяни повинні носити з собою військово-облікові документи, серед яких і військовий квиток. Водночас, бувають такі випадки, коли людина втрачає свій документ, чи з якихось причин він може бути знищений.

Військовий квиток є безстроковим документом, що засвідчує особу військового, що перебуває на дійсній військовій службі. Крім того, в ньому вказується належність його власника, що перебуває у запасі до виконання військового обов'язку. 24 Канал дізнався про послідовність дій у разі втрати військового квитка та яке покарання за це можуть призначити.

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Коли треба отримувати новий військовий квиток

Кожен військовозобов'язаний, військовий чи резервіст повинен: надійно зберігати військовий квиток, стежити за своєчасним та точним внесенням до нього змін, виконувати вимоги закону про військовий обов'язок та військову службу.

Якщо ж старий військовий квиток став непридатним для використання, його було знищено, втратили або вкрали, чи особа змінила ПІБ, то треба отримати новий. Повторно військовий квиток видається за рішенням керівника відповідного ТЦК. Для військовослужбовців – на підставі рапорту, для військовозобов'язаних та резервістів – на підставі заяви.

Якщо така необхідність пов'язана зі зміною ПІБ, новий військовий квиток видається на підставі нового паспорта громадянина України.

Військовозобов'язані, резервісти або звільнені з військової служби, подають заяву до ТЦК, де стоять на військовому обліку. У заяві треба пояснити причини втрати військового квитка. Якщо військовослужбовець втратив військовий квиток чи посвідчення офіцера, то він має спочатку звернутися з рапортом до свого командира. Після службового розслідування необхідно зібрати пакет документів:

заяву/рапорт з причинами втрати військового квитка та проханням про повторну видачу

паспорт

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пошкоджений документ або його залишки (за наявності)

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено)

Всі ці документи необхідно направити до свого ТЦК.

Штрафи за втрату військового квитка

У разі втрати чи псування військового квитка настає адміністративна відповідальність.

За недбале зберігання передбачено штраф від 510 до 850 гривень .

. Якщо порушення скоєно повторно або у особливий період, штраф становитиме від 850 до 1 700 гривень.

Нововведення, пов'язані з військово-обліковими документами