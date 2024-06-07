Українцям за кордоном тепер не обов'язково повертатися в Україну, щоб стати на військовий облік
Джерело:Міноборони
Кабінет Міністрів України 7 червня ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, було спрощено облік для громадян за кордоном.
Відтепер українці, які не перебувають на обліку, не обов'язково повинні повертатися до України. Нові правила набувають чинності з дня опублікування. Як зазначили у Міноборони, вони мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.
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Що змінилося в обліку за кордоном
Згідно з новими змінами до постанов, відтепер українці, які перебувають за межами України понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи. Кабмін прибрав вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Окрім цього, Кабмін вніс зміни до постанови про електронний облік правопорушень. Тепер інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.
Зазначається, що також виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це має спростити процедуру відстрочки від призову.
Раніше повідомлялося про вимогу стати на облік 17-річним
- В Сухопутних військах пояснили, що щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у той час виповнюється 17 років. Українці за кордоном лишаються громадяни нашої держави, тому законодавство розповсюджується й на них
- Водночас стати на військовий облік поза межами України було неможливо – тобто українець мав повернутися на Батьківщину, аби виконати вимогу закону.
- Додамо, що юнаки, які виїхали за кордон і не перебувають на обліку, все ще можуть отримувати повістки. Можливість оновлення даних через мобільний додаток Резерв+ доступна лише для чоловіків, які вже перебувають на обліку, незалежно від їхнього поточного місцезнаходження в Україні чи за кордоном.
- Водночас постановка на військовий облік не стосується мобілізаційних заходів, які запровадили з початком воєнного стану. Така вимога існувала в Україні до 24 лютого 2022 року.