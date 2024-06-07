Українцям за кордоном тепер не обов'язково повертатися в Україну, щоб стати на військовий облік

Кабінет Міністрів України 7 червня ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема, було спрощено облік для громадян за кордоном.

Відтепер українці, які не перебувають на обліку, не обов'язково повинні повертатися до України. Нові правила набувають чинності з дня опублікування. Як зазначили у Міноборони, вони мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

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Що змінилося в обліку за кордоном

Згідно з новими змінами до постанов, відтепер українці, які перебувають за межами України понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи. Кабмін прибрав вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Окрім цього, Кабмін вніс зміни до постанови про електронний облік правопорушень. Тепер інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

Зазначається, що також виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це має спростити процедуру відстрочки від призову.

Раніше повідомлялося про вимогу стати на облік 17-річним