Військовий облік для жінок: Зеленський просить Резнікова скоротити перелік професій

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо військового обліку для жінок. Глава держпави просить міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.

За словами президента, потрібно ще уточнити низку питань щодо військового обліку для жінок. Так Володимир Зеленський відреагував на петицію про скасування обов'язкового обліку.

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Перелік надто широкий

Володимир Зеленський наголосив, що захист держави є справою всього народу незалежно від статі. Однак глава держави підкреслив, що обов'язковий облік для жінок викликав суспільний резонанс через невдалу реалізацію.

Зокрема президент відзначив, що перелік спеціальностей, для яких передбачений обов'язковий військовий облік є надто широким та необґрунтованим. Ще однією причиною стала відсутність конкретного механізму взяття жінок на облік.

Через це президент звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням переглянути перелік професій.

Я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави,

– заявив президент.

Крім того, президент просить міністра оборони впровадити сучасні технології у процедури військового обліку, щоб уникнути особистої присутності жінок у військоматах та врегулювати питання проходження медогляду.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на необхідність виважених підходів до адміністративної відповідальності для жінок за несвоєчасну реєстрацію на військовий облік.

Військовий облік для жінок: головне

17 грудня в Україні суттєво розширили перелік професій, представниці яких повинні обов'язково стати на військовий облік. Серед них журналістки, бухгалтерки, операторки та інші.

Це обов'язково для кожної спеціалістки, в іншому разі – штраф. Керівники компаній повинні перевіряти наявність документів про військовий облік у своїх працівниць.

Петиція про скасування обов'язкового військового обліку для жінок з'явилася через кілька днів після опублікування переліку та швидко набрала необхідну кількість підписів.

У Міноборони заспокоїли, пояснивши, що жінок в армію не забиратимуть.

До теми пропонуємо сюжет про петицію щодо скасування обліку для жінок: дивіться відео