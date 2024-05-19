Оновлення даних, зниження призовного віку: як з 18 травня змінюється військовий облік

Набули чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Громадянам варто знати, зокрема, про зміни, що стосуються військового обліку.

Власне, від 18 травня, коли набув чинності закон, упродовж 60 днів військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Водночас важливо, що призовний вік в Україні знизився з 27 до 25 років, – інформує 24 Канал.

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Головні зміни щодо військового обліку

Такими трьома різними способами можна до 16 липня 2024 року оновити військово-облікові дані:

у територіальних центрах комплектування (ТЦК), що тепер працюють у цілодобовому режимі;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);

в електронному кабінеті або через застосунок Резерв+, де з 18 червня буде доступний QR-код, який можуть просканувати представники уповноважених органів.

Завантажити застосунок Резерв+ можна як і на IOS з App Store , так і на Android з Google Play Market

Зокрема, військовозобов'язані повинні актуалізувати інформацію щодо місця проживання, фактичного перебування, а також дані щодо освіти й спеціальності та відомості щодо права на відстрочку від військової служби.

Відповідно до законодавства усі військовозобов'язані від 18 травня повинні носити із собою військово-облікові документи. На вимогу поліції та представників ТЦК можна пред'явити.

військовий квиток;

посвідчення про військовий облік;

тимчасове посвідчення.

Слід наголосити, що від військового обліку звільнені ті особи, які відбувають покарання та до кого застосовані примусові медичні заходи.

Закон передбачає військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою, які придатні до служби за віком та станом здоров'я. Вони можуть бути призвані у довільному порядку. Разом з тим для жінок, які мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою, військовий облік є добровільним.

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Відповідно до оновленого законодавства, медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) зобов'язана протягом 7 днів повідомляти центри комплектування про визнання особами з інвалідністю або зміну групи інвалідності призовників, військовозобов'язаних та резервістів.