Кого братимуть на військовий облік автоматично

В Україні триває загальна мобілізація. Громадяни мають дотримуватися правил військового обліку. Окрему категорію будуть брати на облік призовників автоматично.

Нещодавно президент Зеленський підписав закон щодо постановки на військовий облік 17-річних, передає 24 Канал.

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Що відомо

Передбачається, що юнаки, яким виповнилося 17 років, щорічно з 1 січня до 31 липня будуть автоматично братися на облік призовників:

за допомогою електронного кабінету;

особистого візиту до ТЦК та СП.

Також добровільно на військовий облік можуть братися жінки, які придатні до військової служби та виявили бажання проходити базову військову службу.

Нагадаємо, що на обліку призовників перебувають чоловіки віком від 16 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці і вносять дані до реєстру Оберіг.

Приписка до дільниць проходить щорічно із січня по березень. Школярів ставлять на облік у ТЦК за місцем навчання або проживання.

За порушення правил обліку юнаку та його батькам загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

До слова, в Офісі президента ініціюють зміни до законодавства, які дозволять ТЦК надсилати електронні направлення на проходження ТЦК.