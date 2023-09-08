Стосуватиметься не всіх: у Раді пояснили, кому з жінок обмежать виїзд за кордон
Джерело:РБК-Україна
З 1 жовтня частина українських жінок мають стати на військовий облік. Декому з них обмежать виїзд за кордон.
Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться не всіх жінок, які стоятимуть на військовому обліку. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.
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Обмеження тільки для мобілізованих
Веніславський наголосив, що обмеження будуть виключно для мобілізованих.
Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження,
– пояснив представник Зеленського.
Також запевнив, щодо жінок, поставлених на військовий облік, наразі жодних обмежень у їхньому виїзді немає, і це питання навіть не розглядається.
Для кого з жінок військовий облік є обов'язковим
Зауважимо, що на військовий облік обов'язково мають стати жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тобто лікарі, медсестри, фармацевти тощо. Однак, вони мають бути придатні до служби за станом здоров'я.
Так, до переліку 12 спеціальностей або професій, відповідно до яких жінки мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані, наразі входять такі:
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров'я;
- професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);
- професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;
- допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів у галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);
- професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;
- патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;
- інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;
- професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармацевти, провізори.