Військовий отримав поранення несумісне з життям: ще одна втрата на Донбасі
Джерело:фейсбук ООС
Проросійські окупанти забрали життя в ще одного українського військового 13 вересня. Захисник отримав важке поранення, врятувати його було неможливо.
Протягом 13 вересня ворог одразу 12 разів порушив режим припинення вогню. Про факти порушень повідомили представників ОБСЄ.
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Де бойовики ігнорували домовленості:
- Поблизу Зайцевого – обстріляли наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;
- Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру:
- У сторону Нью-Йорка здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 міліметри;
- В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів;
- Неподалік Катеринівки найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру;
- В напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
У Командуванні ООС запевнили, що українські захисники дали ворожим силам гідну відсіч.
Ситуація на Донбасі значно загострилась
Зазначимо, що лише протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників. Багато наших військових отримали поранення. Сед героїв, які віддали свої життя, – солдат Денис Герман, старший солдат Олексій Куленко та матрос Артур Голуб.
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