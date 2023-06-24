Через заколот від Пригожина: у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції"

Вочевидь, столиця Росії готується до боїв, що можуть виникнути з "повсталими вагнерівцями". Власне, на околицях Москви почали помічати військову техніку, зокрема, бронетранспортери.

У п'ятницю ввечері, 23 червня, лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про початок "маршу за справедливість" та участь в ньому нібито 25 тисяч найманців. У Москві це сприйняли серйозно – почали стягувати військову техніку для оборони міста, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Ситуація у Москві та області

Як пишуть пропагандисти, розпочинається ніяка не громадянська війна, як багато хто подумав, а – "антитерористичні заходи", що всього-на-всього мають на меті посилити безпеку. Так, ніби ця безпека була до того і є що посилювати?

Окрім того, було запроваджено додатковий контроль на дорогах. Проведення певних масових заходів – обмежили та запропонували місцевим поставитися до цього всього "з розумінням".

У Московській області ситуація контролюється правоохоронними органами та ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, тому прошу по можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті на півдні насамперед за межі регіону. Прошу зберігати спокій,

– написав губернатор області.

Від 04:00, 24 червня на трасі М4 "Дон" в Московській області, якою було обмежено рух, можна помітити військову техніку різного типу.

Що відбувається на трасі під Москвою / фото з телеграм-каналів

Затори на дорогах у Московській області через військову техніку / світлини з телеграм-каналів

Що відбувається в інших регіонах

У Воронезькій області Росії оголосили план "Крєпость". Він передбачає посилений захист поліцейських відділків від збройних нападів. Окрім того, було перекрито рух по трасі з Воронежа у бік Ростова-на-Дону.

У самій же Ростовській області не менш тривожно. В центральному місті регіону місцеві помітили військових, що оточували адмінбудівлі, та їхню техніку. Також було оголошено план "Крєпость".

Губернатор Липецької області закликав людей утриматися від поїздок у південному напрямку, зокрема у Воронезьку область. Як він зазначив, у регіоні посилили заходи безпеки, особливо на об'єктах критичної інфраструктури.

У Курській області вночі було чути вибухи. Губернатор вранці взявся говорити про "атаку безпілотників", "успішну роботу ППО" та звинувачувати у всьому Збройні Сили нашої держави.

Згодом Національний антитерористичний комітет повідомив, що на території Москви та області було введено режим "контртерористичної операції".