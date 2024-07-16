Бережуть техніку більше, ніж людей: як це впливає на російські резерви

16 липня 2024, 19:05
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Російські окупанти зазнають колосальних втрат на фронті. На жаль, вони ще мають значну кількість різної військової техніки, але є нюанси.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, зауваживши, що суттєвої проблеми з військовою технікою в окупантів немає. Хоча, звісно, вони більше бережуть техніку, ніж особовий склад.

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Новітніх зразків техніки стало менше

Як наголосив Бородін, в зоні відповідальності 3 ОШБр переважають піхотні штурми. Однак окупанти також використовують різну військову техніку.

Але, звісно, є й свої нюанси. Тепер окупанти змушені більше розконсервовувати техніку старого зразка. Це може бути зброя 1970-1980-х років чи навіть старіша. Але вона також є небезпечною.

На заміну знищеним більш новітнім зразкам приходить стара зброя. Хоча то й ж танк 1960-х чи 1970-х років – це таки танк. Його треба знищувати. Він теж може змінити ситуацію на полі бою. Загалом кількість у них не страждає, а падає якість сучасних новітніх модернізацій,
– зауважив військовий.

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Втрати Росії у війні: коротко

З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 561 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 8227 російських танків, 15862 бойових броньованих машин, 15368 артилерійських систем, 1119 РСЗВ, 892 засоби ППО тощо.

Автор: Петро Синєокий