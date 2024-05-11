До 9 травня так і не окупували: командир батальйону сказав, який план росіян щодо Часового Яру

Російським окупантам не вдалося захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня. На цьому напрямку досі тривають запеклі бої.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що поки не можна говорити про стабілізацію на цьому напрямку. Там йдуть важкі бої, але ворог успіху не має.

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Які плани у ворога

Як наголосив військовий, ворогу надзвичайно важливо заскочити саме в житлову забудову Часового Яру. При більшій кількості живої сили воювати в міській забудові зручно. Тому окупанти взагалі не зважають на власні втрати.

На цей момент ворог не зміг реалізувати цей задум. Якщо говорити далі, то наступні місяць-півтора будуть найскладнішими на фронті. Але я впевнений, що Сили оборони вистоять. Звісно, у ворога можуть бути певні тактичні успіхи. Це – об'єктивна реальність. Але загалом ті завдання, які вони собі ставлять, їм не вдасться реалізувати. Коли Сили оборони накопичать сили та засоби, то, я впевнений, на ключових відтинках ми повернемо пріоритетно важливі для нас території,

– підкреслив Федоренко.

Зараз окупанти намагаються сформувати плацдарм для подальшого переходу на штурм Костянтинівки. Для цього їм потрібно зайти в житлову забудову в один з мікрорайонів Часів Яру та витиснути українські підрозділи за канал "Сіверський Донець – Донбас" біля Іванівського та Кліщіївки – Андріївки. Там бойові дії взагалі не стихають.

Далі плацдарм. Потім перехід через канал. Потім противник отримує вихід на агломерацію міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Зараз противнику не вдається ці наміри реалізувати. Є один відтинок. Іванівське. Противнику вдалося втягнутися в ліс. Це сталося два тижні тому. Там йдуть активні бої, але подальшого успіху ворог не мав,

– розповів військовий.

Загалом окупанти намагаються обійти Часовий Яр. Зверху йдуть атаки через населений пункт Богданівське. Знизу – через Іванівське. Мета окупантів – перерізати логістичні шляхи до Часового Яру. За останній час ворог також не мав суттєвих тактичних успіхів на цих напрямках.

Ситуація на фронті: коротко