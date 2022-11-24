У Дніпрі "хлопчик-талісман" дочекався пораненого на війні друга: зворушлива історія
Джерело:ТСН
7-річний хлопчик з Дніпропетровщини дочекався друга-військового, який раптово зник. Юного патріота Артема військовослужбовці охрестили "Талісманом".
Цієї зустрічі хлопець очікував ще з літа, коли його друг раптово зник. Втім, військовий таки виконав заповітне бажання дитини.
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Яка історія знайомства двох друзів
Другокласник Артем з Дніпропетровщини із саморобним прапорцем вітав захисників, що їхали на передову через його селище. Хлопець чергував на "блокпосту" щодня. Через це військові охрестили його "Талісманом".
Та з сотень військових, яких підтримував юний патріот у ці місяці, найбільше припав до душі один чоловік, але згодом він раптово зник. Бабуся почала шукати друга Артемка.
Врешті у жовтні надійшла перша обнадійлива звістка – військовий знайшовся, але у шпиталі. Їм тоді вдалося поговорити телефоном і домовитись про майбутню зустріч.
Як пройшла зустріч
Згодом поранений воїн зміг приїхати до хлопчика після лікування.
Зашкалюють емоції! Просто зашкалюють! Я вам не можу передати! Навіть тиск піднявся! Дай йому, Боже, здоров'я, щоб він поправився, щоб переніс операцію, щоб встав в стрій, – каже бабуся.
У військового попереду лікування, та Артем впевнений, що невдовзі обов'язково зустрінуться знову. Обіцяє чергувати на узбіччі фронтового шляху, поки не здійсниться його ще одна, найбільша мрія – перемога України у цій війні.
Успіхи ЗСУ на фронті: що відомо
- Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра. У межах контрнаступальної операції на Півдні вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.
- Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти контролюють значну територію Луганської області. Однак, наші захисники офіційно звільнили 12 населених пунктів регіону. Він додав, що просування йде непросто й кожен метр Луганщини дається дуже важко.
- ЗСУ витісняють ворога на напрямку Сватове – Кремінна. Водночас ворог не полишає спроб захопити Білогорівку.
- Раніше Сергій Гайдай інформував, що на Луганщині тривають важкі бої. Він повідомляв, що українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного.
- До того в Інституті з вивчення війни поділилися черговим прогнозом. Згідно з ним, ЗСУ готуються до нових контрнаступів. На думку укладачів звіту, наступною можуть звільняти Луганську область.
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