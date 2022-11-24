У Дніпрі "хлопчик-талісман" дочекався пораненого на війні друга: зворушлива історія

7-річний хлопчик з Дніпропетровщини дочекався друга-військового, який раптово зник. Юного патріота Артема військовослужбовці охрестили "Талісманом".

Цієї зустрічі хлопець очікував ще з літа, коли його друг раптово зник. Втім, військовий таки виконав заповітне бажання дитини.

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Яка історія знайомства двох друзів

Другокласник Артем з Дніпропетровщини із саморобним прапорцем вітав захисників, що їхали на передову через його селище. Хлопець чергував на "блокпосту" щодня. Через це військові охрестили його "Талісманом".

Та з сотень військових, яких підтримував юний патріот у ці місяці, найбільше припав до душі один чоловік, але згодом він раптово зник. Бабуся почала шукати друга Артемка.

Врешті у жовтні надійшла перша обнадійлива звістка – військовий знайшовся, але у шпиталі. Їм тоді вдалося поговорити телефоном і домовитись про майбутню зустріч.

Як пройшла зустріч

Згодом поранений воїн зміг приїхати до хлопчика після лікування.

Зашкалюють емоції! Просто зашкалюють! Я вам не можу передати! Навіть тиск піднявся! Дай йому, Боже, здоров'я, щоб він поправився, щоб переніс операцію, щоб встав в стрій, – каже бабуся.

У військового попереду лікування, та Артем впевнений, що невдовзі обов'язково зустрінуться знову. Обіцяє чергувати на узбіччі фронтового шляху, поки не здійсниться його ще одна, найбільша мрія – перемога України у цій війні.

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