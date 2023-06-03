Можливий військовий заколот: в ГУР спрогнозували сценарій програшу Росії у війні

У ГУР припустили, що в Росії можливі заколоти або військове протистояння. Це один із низки сценаріїв, який може трапитись в країні-агресорці.

Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації українських територій можливі внутрішні конфлікти всередині Росії. Про це в ефірі ток-шоу "Новий відлік" на Суспільному розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов. Про це пише 24 Канал.

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Операція російських добровольців досі триває

Юсов додав, що відповідний сценарій заколоту можуть зумовити й успішні дії повстанців, які борються за свої права на території країни-агресорки. А також і ПВК, які наразі активно створюються в Росії, адже "коли рушниця висить – вона неодмінно вистрілить".

Представник воєнної розвідки України зазначив, що операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.

Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті "гаішники",

– сказав Юсов.

Він уточнив, що боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану "Едельвейс" до кордону "гібдд-шників", адже вони навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів.

Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ,

– сказав представник ГУР МО України.

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