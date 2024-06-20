"У думках одне – маю влучити": український військовий збив російську крилату ракету з кулемета

Вранці, 12 червня, військовий Повітряних сил ЗСУ збив російську крилату ракету, яка прямувала у напрямку Київської області. Цікавим є те, що зробити це вдалося за допомогою кулемета.

Як розповіли у Повітряних силах, у цивільному житті чоловік працював медиком. Однак наразі він несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи.

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Як захиснику вдалося збити ракету

Захисник розповів, як уранці 12 червня його підрозділ отримав команду "готовність", і він разом з побратимами негайно вирушив на позицію. Бійцям вдалося перехопити ракету, що прямувала на Київську область.

По рації повідомили, що наша ціль уже близько. Кілька секунд – і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, узяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета, побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись,

– пригадує боєць.

За його словами, емоції в той момент "переповнювали". У те, що справді збив ракету з кулемета, він повірив лише тоді, коли на власні очі побачив уламки. Водночас захисник вважає, що нічого особливого не зробив.

"Збити ворожу ракету з кулемета – завдання надзвичайно складне. Але відповідальність і розуміння того, що життя багатьох людей залежить від тебе, роблять неможливе", – пояснив Сергій з позивним Доктор Мом.

Нагадаємо, що основною ціллю російських атак у ніч на 12 червня стали Київ та область. Ворог завдав удару по регіону ракетами та безпілотниками, а відбиття атаки тривало майже дві години.

В області було зафіксовано пошкодження кількох об'єктів унаслідок падіння уламків. На щастя, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури не постраждали.