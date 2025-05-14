"Це було складно" – полковник запасу розповів про збиття Су-25 з ПЗРК "Ігла"

58-ма бригада опублікувала відео, на якому боєць із ПЗРК "Ігла" збиває Су-25. Це штурмовик, і його швидкість у поєднанні з тепловим слідом дозволяє "Іглі" ефективно працювати по такій цілі.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, "Ігла" – одна з головних систем, якою українські сили можуть збивати російські літаки й гелікоптери на висотах до 4 – 5 кілометрів.

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Чому це була скадна ціль

Він пояснив, що за вдалого захоплення цілі тепловим наведенням, ймовірність ураження Су-25 однією ракетою – близько 70 – 80%. Та найкращий варіант – запускати одразу дві ракети. Одна може відволіктись на теплові пастки, а друга – влучити в ціль.

Су-25 складно збити навіть двома ракетами. Якщо одна з них потрапляє в двигун, літак все одно може повернутись на базу, бо має два двигуни з окремими паливними системами. Навіть із пошкодженим корпусом він часто дотягує до аеродрому,

– розповів Роман Світан.

Він додав, що ще з часів війни в Афганістані Радянський Союз довів ці літаки до дуже високої живучості. Су-25 – справді важка мішень, тому збиття такого літака "Іглою" – це великий успіх для українських військових.