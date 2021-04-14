Війна мала розпочатись з Криму, – журналіст запевнив, що Росія не була готовою до конфлікту

Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році. Однак якби Україна дала відсіч відразу – війна закінчилась би ще на півострові.

Таку думку у програмі "11 запитань" висловив військовий журналіст Роман Бочкала. Він прожив на півострові 25 років.

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Військовий журналіст про окупацію Криму

Бочкала перебував під час окупації бойовиками у Криму. У той період він намагався знайти на півострові президента-втікача Віктора Януковича.

У ЗМІ була інформація, щочерез півострів.

На думку журналіста, Росія не була готова до відкритого військового протистояння з суверенною Україною.

Це військове протистояння мало початись в Криму і там би воно тоді завершилось,

– наголосив він.

Україна могла дати відсіч відразу

Бочкала наголосив, що особисто бачив військових, які були готові протистояти російській агресії. Однак, за його словами, вони стали заручниками браку відповідальності і сміливості політичних керманичів.

Військовий журналіст жодного разу не їздив у Крим після окупації. Він підкреслив, що не уявляє себе в оточенні російських військових, тому покинув півострів ще 21 березня 2014 року останнім потягом.

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