Воїн ЗСУ пірнув у затоплений окоп, щоб дістати боєприпаси: мережу облетіло надзвичайне відео
Джерело:Visegrád 24
Українські захисники продовжують стримувати навалу російських окупантів, попри всі перешкоди. Зокрема, у мережі з'явилося відео, як наш боєць пірнув у затоплений окоп, аби дістати боєприпаси.
Ролик оприлюднили у твітері 2 березня. За день він зібрав понад 10 тисяч вподобань.
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Боєць пірнув у затоплений окоп
У мережі 2 березня з'явилося відео, на якому можна побачити, як український військовий пірнув у затоплений окоп, щоб дістати ящики з боєприпасами. Захисник зробив це, попри мороз.
На випадок, якщо хтось думає, що українці марнотратно витрачають свої дорогоцінні ресурси,
– мовиться у підписі до ролика.
Дивіться відео, як український боєць витягає боєприпаси із затопленого окопу (відео 18+ присутня лайка)
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Ситуація на фронті: коротко
- Станом на ранок 3 березня ЗСУ ліквідували понад 151 тисячу загарбників. Лише за добу наші бійці зробили 765 росіян "хорошими".
- Варто зауважити, що нещодавно в ЗМІ визначили середню тривалість російського військового, який перетнув український кордон і взяв в руки зброю. За деякими даними, “мобіки” живуть лише 60 днів.
- Однак окупанти помирають не лише в Україні. Зокрема, у російській Курській області загарбник вбив свого побратима, чим значно допоміг ЗСУ. Росіянин вистрілив йому в голову з автомата Калашникова.