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      Військовий аташе Венесуели у США розірвав відносини з Мадуро

      5287 Читать новость на русском
      Хосе Луїс Сільва
      Хосе Луїс Сільва / Скріншот

      Військовий аташе посольства Венесуели у США полковник Хосе Луїс Сільва розірвав відносини з Ніколасом Мадуро і перейшов на бік опозиції. Він закликав збройні сили країни підтримати лідера опозиції Хуана Гуайдо.

      Про це повідомило видання el Nuevo Herald.

      Читайте також: Американські дипломати покинули посольство у Венесуелі

      Моє послання всім військовим, усім, хто носить зброю: будь ласка, не нападайте на людей. Ми теж люди, і досить підтримувати уряд, який зрадив найосновніші принципи і продав їх в інтересах інших країн,
      – заявив він.

      Сільва, як і інші венесуельські дипломати у США, отримав наказ від Мадуро повернутися на батьківщину після того, як той оголосив про розрив відносин з Вашингтоном. У свою чергу американські дипломати покинули Каракас.

      У Білому домі привітали рішення венесуельського військове аташе визнати Гуайдо тимчасовим президентом.

      "Венесуельський військовий аташе в Вашингтоні щойно підтвердив конституційну вірність тимчасовому президенту Хуану Гуайдо. Приклад того, що роль військових полягає у захисті конституційного ладу, а не в підтримці диктаторів і придушенні власного народу. Закликаємо інших зробити те ж саме", – написав прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Гарретт Маркис.

       

      Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо також привітав рішення полковника.

      Ми вітаємо його і всіх, хто чесно хотів би дотримуватися Конституції і волі венесуельського народу,
      – написав Гуайдо

       

      Що відбувається у Венесуелі:

      Дивіться відео про протести у Венесуелі:

       

      Теги: Новини політики Новини США Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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