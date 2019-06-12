Військовий відкрив унікальне еко-кафе у Львові, де готує лише здорову їжу

У екологічному кафе немає шкідливої їжі, майже не використовують пластику і всі страви власноруч робить сам власник – 24-річний Богдан Мацюра, який нещодавно повернувся з передової російсько-української війни.

У свої 24 роки Богдан уже пройшов війну і дивився смерті в обличчя. Пішов на Донбас у 2015 році, після того, як в Донецькому аеропорту загинув його родич.

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До війни Богдан працював су-шефом у ресторані. Втім, завжди мріяв про свій власний заклад. Тож, повернувшись додому одразу взявся втілювати свою мрію. Так і з'явився його власний ресторан – "Гейзер".

В еко-ресторанчику швидкої та здорової їжі майже не використовують пластику. У меню – салати, сендвічі та лимонади. Заклад роззташовний за адресою – Івана Франка, 95.

Салати від ресторану "Гейзер": фото

Вести бізнес Богдану допомагає його дівчина. Працюють над своєю справою 24/7. Вірять, що у них все вдасться.