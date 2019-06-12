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      Військовий відкрив унікальне еко-кафе у Львові, де готує лише здорову їжу

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      У екологічному кафе немає шкідливої їжі, майже не використовують пластику і всі страви власноруч робить сам власник – 24-річний Богдан Мацюра, який нещодавно повернувся з передової російсько-української війни.

      У свої 24 роки Богдан уже пройшов війну і дивився смерті в обличчя. Пішов на Донбас у 2015 році, після того, як в Донецькому аеропорту загинув його родич.

      Важливо! Українські воїни завдали серйозних втрат бойовикам, попри їхню неабияку активність

      До війни Богдан працював су-шефом у ресторані. Втім, завжди мріяв про свій власний заклад. Тож, повернувшись додому одразу взявся втілювати свою мрію. Так і з'явився його власний ресторан – "Гейзер".

      В еко-ресторанчику швидкої та здорової їжі майже не використовують пластику. У меню – салати, сендвічі та лимонади. Заклад роззташовний за адресою – Івана Франка, 95.

      Салати від ресторану "Гейзер": фото

      Вести бізнес Богдану допомагає його дівчина. Працюють над своєю справою 24/7. Вірять, що у них все вдасться.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Здорове харчування Новини Здоров'я Здоров'я Новини Львова Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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