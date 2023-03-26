Чи можуть виїхати за кордон особи з подвійним громадянством: відповідь юриста

Наразі в Україні триває воєнний стан. Виїзд за кордон чоловікам призивного віку заборонений.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чи зможуть чоловіки з подвійним громадянством виїжджати за кордон.

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Україна не визнає подвійне громадянство

Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких українське, у відносинах з Україною вважається громадянином України, адже наша держава не визнає подвійного громадянства.

Щодо такої людини діють усі правові норми та закони України. Громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента.

Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами українського громадянства.

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Які категорії чоловіків можуть виїхати за кордон під час війни

Постанова уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

порядок і правила перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть це робити.

За словами Юрчака, до неї постійно вносяться зміни та доповнення. Наразі ж за кордон в умовах воєнного стану можуть виїжджати: