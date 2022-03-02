"Виживаємо, багато втрат – звільняйтеся з армії": ще один бурят- "визволитель" потрапив у полон

Росія надіслала до України дуже багато недосвідчених і неосвічених бійців, зокрема бурятів. Ще один такий "визволитель" потрапив у полон української армії.

У мережі 2 березня опублікували відео з полоненим, який представився Тимуром Алодоєвим (нерозбірливо сказав – 24 канал). Він прибув на українську землю начебто задля евакуації поранених. Служив чоловік командиром відділення поліцейського взводу.

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"В нашого командування немає жодної тактики"

Бурят зауважив, що потрапив у полон, оскільки його командування немає жодної тактики.

"Ми просто виживаємо тут, нічого такого ми тут зробити не зможемо. Нічого в нас не вийде, тому що наше командування управляти не зможе", – підкреслив він і додав, що їхні харчування та забезпечення – погані.

"Тут ви усі поляжете"

На завершення він звернувся до тих солдатів, які залишилися в Росії. Закликав їх сидіти вдома та натомість зайнятися народним господарством.

Пишіть рапорти, не їдьте сюди, залишайтеся там. Краще залишіться зі своїми сім'ями. Вдома буде краще. Тут ви всі поляжете. Тут – Україна, мирний народ. Я бачив, як вони один за одного стоять. Немає тут жодних бандерівців, жодних бандитів, – наголосив полонений.

За словами чоловіка, українці – хороший мирний народ, і атакувала його саме Росія. Натомість "вони до нас не лізли".

Закликав усіх звертатися в органи

Також з'явилося відео, на якому Тимур спілкується з рідними. Під час розмови він попросив сходити до прокуратури та повідомити, що разом із ним у полон потрапили й інші люди. Крім того, закликав писати у групи з військовими.

"Напишіть туди, що маємо багато втрат, багато хто потрапив у полон. Напишіть туди, нехай своїх чоловіків визволяють і також хай ідуть у органи", – сказав він.

Водночас Тимур розповів, що у нього все гаразд і його не б'ють.

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