Автономна гра Польщі з Китаєм: чи обговорюватиме Дуда війну в Україні під час візиту до Пекіна

Президент Польщі Анджей Дуда прибув 23 червня з візитом Китай. Він має зустрітися з Сі Цзіньпіном, а також прем'єр-міністром країни.

Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, сказав 24 Каналу, що однією з тем розмов Дуди в Китаї буде війна Росії проти України. Водночас не варто очкувати що цей візит стане проривним у питанні досягнення миру в Україні.

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Лідер на східному фланзі ЄС

Проривним він може бути скоріше у питанні взаємовідносин Польщі та Китаю.

Варшава, на думку політолога, може бути цікава Пекіну з декількох позицій:

економіка Польщі продовжує динамічно розвиватися, зараз вона є однією з найпотужніших у Європейському Союзі;

вона є регіональним лідером на східному фланзі ЄС;

формування будь-яких безпекових ініціатив у Східній Європі неможливе без урахування думки та інтересів Польщі, і цей аспект напевно буде обговорюватись під час зустрічей Дуди в Китаї.

Поки Україна перебуває у стані війни з Росією, а після війни – буде період її відбудови, лідерські функції у цьому регіоні належатимуть Польщі,

– наголосив Буряченко.

Також Китай "марить" десятиліттями про європейські ринки та налагодження сухопутного сполучення між Китаєм та Європейським Союзом. Польща може виступити драйвером та лідером цього процесу, адже вона не хоче втратити можливість розширити свої економічні взаємовідносини з Китаєм – не на рівні Євросоюзу, а безпосередньо з ним.

Лобіюватиме власні інтереси

Це автономна гра Польщі з Китаєм. Водночас, на його думку, війна Росія проти України заважає їй повноцінно розкрити свої "економічні крила" та запропонувати Китаю повний спектр економічних взаємовідносин. Тому питання російсько-української війни проходитиме "червоною лінією" крізь перемовний процес польської та китайської сторін.

"Також Польща шукатиме шляхи миру і досягнення домовленостей з Китаєм, щоб через нього мінімізувати його підтримку Росії. Однак Варшава намагатиметься насамперед лобіювати свої власні інтереси, а не українців", – зауважив Олексій Буряченко.