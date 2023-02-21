Байден кинув виклик і дав ляпаса Кремлю: які політичні результати його візиту до Києва
Візит Президента США Джозефа Байдена до Києва вже називають історичним моментом. Він водночас кинув виклив і дав ляпаса Кремлю та продемонстрував готовність йти разом з Україною до кінця.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог із Вашингтону та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він зазначив, що і дата 20 лютого була обрана не випадково.
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Байден обрав невипадкову дату
Кожен третій понеділок лютого в США відзначається День президентів, або Президентський день. Він приурочений дню народження першого Президента США Джорджа Вашингтона. У 70-х роках американський Конгрес оголосив про заснування єдиного свята, яке до сьогодні стосується усіх президентів Америки. Саме в цей день Джозеф Байден приїхав до Києва.
"В історії Америки це вперше, коли американський президент у День Президентів відвідує воюючу країну, де немає амеркианських солдатів", – сказав Раміс Юнус.
Раміс Юнус про візит Байдена до Києва та ймовірну відповідь Путіна: дивитись відео
Кремль попередили за 5 годин
Раміс Юнус поділився цікавим фактом, за 5 годин до Кремль попередили про приїзд Байдена в Київ. І це сильний хід.
"Якби не попередили, Кремль міг би дозволити собі будь-що, а потім сказати, що нас не попереджали, нещасний випадок", – підкреслив у розмові політолог.
Він додав, що спровокувати росіян міг і той факт, коли вони на весь голос стверджували, що воюють з НАТО на чолі з США.
"Ви бачили? Жодних рухів, щоб вони сьогодні не казали, щоб не робили – робіть висновки самі. Тобто президент США кидає виклик. Він дає ляпаса Кремлю", – наголосив Юнус.
Політичне значення візиту
Приїзд Байдена до Києва багато означає у моральному плані для людей, військових, тих, хто зараз перебуває під обстрілами та у сховищах.
Цей візит до Києва – особиста демонстрація того, що Америка піде з вами у цьому питанні до кінця. Це історичний візит. І він не менш тріумфальний, ніж візит вашого президента до США,
– підкреслив спікер.
Між тим не тільки США готові йти до кінця разом з Україною. Між Німеччиною, Францією та Італією йде боротьба за третє місце.
"Перші два вже зайняті: на першому – США, на другому – Велика Британія", – уточнив політолог.
Крім того Раміс Юнус озвучив справжню цифру фінансової допомоги Україні від США. Вона в рази більша.
"Байден приїхав не з порожніми руками. Багато хто сьогодні говорить про пів мільярда, але там 3 мільярда", – наголосив він.
Візит Байдена до Києва: що відомо
- 20 лютого 2023 року Президент США Джозеф Байден відвідав Київ та зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні його застала повітряна тривога.
- Основна зустріч пройшла в Маріїнському палаці, де перші особи двох держав обговорили ситуацію на фронті та український народ, який переживає сьогодні надзвичайно важкі часи.
- Мережу сколихнув візит високопосадовця – користувачі зробили чимало мемів на тему, куди б міг завітати американський лідер.
- У свою чергу росіяни намагаються врятувати свою пропаганду і заявили, що це вони "дали дозвіл на приїзд" Джозефа Байдена до Києва.