Байден кинув виклик і дав ляпаса Кремлю: які політичні результати його візиту до Києва

Візит Президента США Джозефа Байдена до Києва вже називають історичним моментом. Він водночас кинув виклив і дав ляпаса Кремлю та продемонстрував готовність йти разом з Україною до кінця.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог із Вашингтону та екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Він зазначив, що і дата 20 лютого була обрана не випадково.

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Байден обрав невипадкову дату

Кожен третій понеділок лютого в США відзначається День президентів, або Президентський день. Він приурочений дню народження першого Президента США Джорджа Вашингтона. У 70-х роках американський Конгрес оголосив про заснування єдиного свята, яке до сьогодні стосується усіх президентів Америки. Саме в цей день Джозеф Байден приїхав до Києва.

"В історії Америки це вперше, коли американський президент у День Президентів відвідує воюючу країну, де немає амеркианських солдатів", – сказав Раміс Юнус.

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Кремль попередили за 5 годин

Раміс Юнус поділився цікавим фактом, за 5 годин до Кремль попередили про приїзд Байдена в Київ. І це сильний хід.

"Якби не попередили, Кремль міг би дозволити собі будь-що, а потім сказати, що нас не попереджали, нещасний випадок", – підкреслив у розмові політолог.

Він додав, що спровокувати росіян міг і той факт, коли вони на весь голос стверджували, що воюють з НАТО на чолі з США.

"Ви бачили? Жодних рухів, щоб вони сьогодні не казали, щоб не робили – робіть висновки самі. Тобто президент США кидає виклик. Він дає ляпаса Кремлю", – наголосив Юнус.

Політичне значення візиту

Приїзд Байдена до Києва багато означає у моральному плані для людей, військових, тих, хто зараз перебуває під обстрілами та у сховищах.

Цей візит до Києва – особиста демонстрація того, що Америка піде з вами у цьому питанні до кінця. Це історичний візит. І він не менш тріумфальний, ніж візит вашого президента до США,

– підкреслив спікер.

Між тим не тільки США готові йти до кінця разом з Україною. Між Німеччиною, Францією та Італією йде боротьба за третє місце.

"Перші два вже зайняті: на першому – США, на другому – Велика Британія", – уточнив політолог.

Крім того Раміс Юнус озвучив справжню цифру фінансової допомоги Україні від США. Вона в рази більша.

"Байден приїхав не з порожніми руками. Багато хто сьогодні говорить про пів мільярда, але там 3 мільярда", – наголосив він.

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