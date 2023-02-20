Вперше за 15 років: чому візит Байдена важливий і символічний

Візит президента США Джо Байдена до Києва сьогодні, 20 лютого, став історичною подією. Попри те, що зустріч була неанонсованою, вона є потужним сигналом усьому світу. Це перший візит американського лідера в Україну після повномасштабного вторгнення.

Але не перший загалом: як віцепрезидент Джо Байден відвідував Україну 6 разів. 24 Канал розповідає, чому сьогоднішній візит Джо Байдена в Україну є важливим та історичним.

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Перший візит американського президента за 15 років

Востаннє візит президента США до України був 15 років тому. До цього до Києва приїжджав Джордж Буш-молодший – у квітні 2008 року, тоді він зустрівся з Віктором Ющенком.



Зустріч Джорджа Буша із Віктором Ющенком

Барак Обама за два президентських терміни не був в Україні жодного разу, як і його наступник Дональд Трамп. У серпні 1991 року в Київ приїжджав також Джордж Буш-старший.

Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні 6 разів:

у липні 2009-го,

березні, червні й листопаді 2014-го,

грудні 2015-го,

січні 2017-го.

Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенком, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

Попередні візити Байдена в Україну:

Що треба знати про сьогоднішню "таємну" зустріч

Про те, що президент США здійснить візит до Європи було анонсовано заздалегідь. Джо Байдена чекали у Польщі. Натомість інформації про зустріч американського лідера із президентом України – Володимиром Зеленським не було.

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Байден 20 лютого з візитом у Києві / Фото ОП

Як повідомили у пресслужбі президента України, Володимир Зеленський зустрів Джо Байдена на ґанку Маріїнського палацу в центрі столиці, потім лідери поспілкувалися у форматі віч-на-віч.

Президент України зазначив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який "переживає сьогодні надзвичайно важкі часи".

Лідери уже відвідали центр Києва і вшанували пам'ять загиблих українських героїв. Зауважимо, що під час цього в столиці було оголошено повітряну тривогу.

Візит Джо Байдена в Київ 20 лютого / Фото ОП

"Найважливіший візит американського президента за всю історію"

Про те, що сьогоднішній приїзд американського президента до Києва є найважливішим за всю історію заявив президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі.

Це найважливіший візит американського президента за всю історію відносин України та США, адже цей період найскладніший. Період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу вільного світу,

– зазначив Зеленський.

Візит Байдена – це справді сміливий вчинок – адже безпекові ризики нікуди не зникли.

Голова партії "Слуга народу" та народний депутат Олена Шуляк зауважила, що візит Джо Байдена у Київ – це наочне свідчення послідовної і міцної підтримки України з боку найбільшого нашого союзника.

"Саме в той момент, коли ми цього потребуємо найбільше, адже Росія загрожує наступом, на який ми готуємо свій контрнаступ", – пояснила депутатка.

Попри те, що візит не був анонсований, українці приємно здивовані та зворушені потужною підтримкою американців. Чого не скажеш про росіян, у них почалась масова істерія: окупанти закликають бомбити Київ, "вдарити ядеркою", запустити "Кинжали".



Байден обійняв Зеленського на Алеї сміливості / Фото ОП

Короткі підсумки візиту Джо Байдена