Путіну доведеться переписувати свою промову до роковин війни, – Жданов про візит Байдена у Київ

На тлі поїздки Джо Байдена до Європи Росія почала ядерні навчання. Водночас президент США завітав навіть до Києва 20 лютого, тому Владіміру Путіну доведеться переписувати свою промову до роковин повномасштабного вторгнення.

Тож демонстрація навчань стратегічних ядерних сил, які Росія розпочала напередодні поїздки американського лідера, виглядає навіть смішно з військової точки зору. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Путіну доведеться переписувати промову

Російський диктатор планує виступити з промовою до населення країни-агресорки 21 лютого на федеральних зборах. Утім, промову очільника Кремля доведеться переписувати через візит Байдена до України.

Промову Путіна до 21 лютого сьогодні переписуватимуть "з нуля", оскільки візит Байдена повністю змінює розклад сил і зовнішньополітичну ситуацію навколо України. Путіну треба буде відреагувати на цю подію,

– зазначив військовий експерт.

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Росія вже смішна зі своїми ядерними погрозами

Градус протистояння та залякування ядерними силами піднявся до такого ступеня, що сьогодні навіть якщо Росія здійснить пуск балістичної ракети, але у звичайному спорядженні – це буде просто смішно.

Водночас якщо здійснить пуск ракети з ядерною боєголовкою, то порушить міжнародний мораторій на ядерні вибухи, який діє понад 30 років і якого дотримується увесь світ. Наприклад, якщо росіяни здійснять пуск ракети у Тихий океан неподалік Камчатки як вони це робили раніше, коли були ядерні випробовування.

"Я не думаю, що Путін сьогодні такий сміливий, щоб порушити мораторій на застосування ядерної зброї. Так, вони проводять навчання, але це через неспроможність показати інші воєнні успіхи станом на сьогодні", – сказав Жданов.

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