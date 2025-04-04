Був не тільки у США, і ми знаємо чому, – Зеленський про візит Дмитрієва у Вашингтон

3 квітня посланець Путіна Кирило Дмитрієв відвідав Вашингтон, де зустрівся з низкою американських посадовців. Володимир Зеленський пояснив, чого домагається Кремль.

Під час брифінгу 4 квітня глава держави підкреслив, що головна мета візиту Дмитрієва до США – домовитися про виведення заморожених активів Росії. За словами президента, для того, щоб врятувати свої гроші Кремль відправляв посланця не тільки до Америки, передає 24 Канал.

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Росії потрібні гроші

Володимир Зеленський наголосив, що окупантів найбільше турбує "порятунок" своїх 300 мільярдів доларів заморожених активів. Україні відомо, що росіяни пропонують деяким країнам придбати різну продукцію, включно з високотехнологічною, на цю суму, якщо ці лідери зможуть їм допомогти вивести ці гроші.

Втім, наразі Європа не планує віддавати заморожені активи Москві.

Зеленський повідомив, що Росія також прагне зняття санкцій, особливо єврропейських, оскільки ті сильно впливають на її економіку. Президент висловив впевненість, що ні Європа, ні США не підуть на зняття санкцій з Росії, а навпаки, посилять обмеження.

Санкційний тиск, за словами політика, змусить Москву зупинити гарячу фазу цієї війни.

Окремо Зеленський зауважив, що Росія також "бігає" по інших країнах ще й зі своєю угодою щодо мінералів.