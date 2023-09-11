Спецпотяг, службові собаки, юрба поліції: Росія готується зустрічати єдиного друга Кім Чен Ина

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин прямує до Росії. У Кремлі підтвердили зустріч президентів найближчим часом.

У західних і росЗМІ неодноразово писали про плани північнокорейського диктатора відвідати свого російського колегу. Ймовірним місцем їхньої зустрічі може стати Владивосток, куди Кім Чен Ин прибуде бронепоїздом.

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11 вересня чутки, про які раніше писали у ЗМІ, поступово підтверджуються. На залізничній станції у Владивостоці були посилені заходи безпеки. Зокрема, вранці за київським часом на місцевому вокзалі почала збільшуватися кількість поліцейських.

Ба більше, на станції були помічені солдати зі службовими собаками, чоловіки, одягнуті в чорні костюми, а також чорна машина в оточенні поліції. Наразі не відомо, чи це пов'язано з майбутнім візитом глави КНДР.

Втім, за даними видання, спецпотяг Кім Чен Ина вже прямує до Владивостока.

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