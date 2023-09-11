Спецпотяг, службові собаки, юрба поліції: Росія готується зустрічати єдиного друга Кім Чен Ина
Джерело:Yonhap
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин прямує до Росії. У Кремлі підтвердили зустріч президентів найближчим часом.
У західних і росЗМІ неодноразово писали про плани північнокорейського диктатора відвідати свого російського колегу. Ймовірним місцем їхньої зустрічі може стати Владивосток, куди Кім Чен Ин прибуде бронепоїздом.
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Як Росія планує захищати Кім Чен Ина від "неприємностей"
11 вересня чутки, про які раніше писали у ЗМІ, поступово підтверджуються. На залізничній станції у Владивостоці були посилені заходи безпеки. Зокрема, вранці за київським часом на місцевому вокзалі почала збільшуватися кількість поліцейських.
Ба більше, на станції були помічені солдати зі службовими собаками, чоловіки, одягнуті в чорні костюми, а також чорна машина в оточенні поліції. Наразі не відомо, чи це пов'язано з майбутнім візитом глави КНДР.
Втім, за даними видання, спецпотяг Кім Чен Ина вже прямує до Владивостока.
Чому Росія так метушиться від приїзду Кім Чен Ина
- Зустріч Кім Чен Ина і Путіна цілком може відбутися у рамках Східного економічного форуму, який розпочався 10 вересня і триватиме протягом чотирьох днів. Росіяни тремтять від приємного хвилювання, очікуючи на візит глави КНДР. І, певна річ, не лише тому, що він – чи не єдиний союзник Росії – вигнанниці.
- Справа в тому, що президенти домовлятимуться про постачання зброї. За словами ізраїльського журналіста Цві Зільбера, це можуть бути снаряди старого зразка. Втім, на думку журналіста, аби наважитися надати зброю країні-агресорці Північна Корея, ймовірно, питатиме дозволу в Китаю. І якщо "він скаже Кім Чен Ину "не треба", то він поки не буде", – зазначив Зільбер.
- У виданні New York Times розсекретили інтереси, заради яких Путін і Кім Чен Ин "зійдуться" на краю світу. Путін хоче, щоб "товариш" надав йому артилерійські снаряди, а також протитанкові ракети. А Кім мріє отримати від Росії – передові технології для супутників, а також атомних підводних човнів. Крім того, Кім розраховує на продовольчу допомогу.
- Свою чергою США відреагували на потенційні збройні домовленості між країнами. Вони закликали КНДР припинити переговори з Росією щодо озброєнь і дотримуватися зобов'язань.