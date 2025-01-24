"Він може ризикнути": що обов'язково має зробити Кіт Келлог в Україні

На початку січня Україна очікувала на візит Кіта Келлога, але він раптово його відклав. Офіційною причиною тоді назвали очікування інавгурації Дональда Трампа. Наразі в МЗС повідомляють, що спецпредставник з питань України та Росії має намір прибути найближчим часом.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що для України важливо, щоб Кіт Келлог прибув до Києва. На його думку, такий візит міг би сприяти більш чіткому розумінню війни Росії проти України серед представників адміністрації Трампа.

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За словами Уса, не було передумов для такого візиту, тому Келлог відклав своє прибуття.

Війна на власні очі

"Для України цей візит є надзвичайно важливим, щоб Кіт Келлог зміг побачити ситуацію особисто. Я думаю, що його провезуть не лише по Києву чи околицях. Можливо, він відвідає Донецьку та Дніпропетровську області, тобто ті регіони, де проходить лінія фронту. Оскільки він генерал, то може ризикнути, щоб побувати в таких місцях", – припустив Іван Ус.

Він також зазначив, що Росію, ймовірно, попередять про перебування в зоні конфлікту високопосадовця, як це було під час візиту президента США Джо Байдена до Києва.

Тоді Росії повідомили, що в Києві буде Байден, і попередили не стріляти по місту, бо це може мати для них серйозні наслідки. Так само може бути і зараз. Подивимось,

– сказав Іван Ус.

Іван Ус наголосив, що важливо, аби Кіт Келлог отримав повну інформацію, побачив реальну ситуацію та зрозумів її контекст. За його словами, іноді складається враження, що представники команди Трампа не мають достатньої інформації, через що роблять хибні висновки.

"Щоб уникнути таких помилок, краще пояснити все на місці. Надати відповідні цифри, пояснити ситуацію і причини війни, а також донести, чого прагне Росія", – зазначив Ус.

Цікаво! Кіт Келлог – американський генерал, який обіймав посаду радника з національної безпеки в адміністрації Дональда Трампа. Він має значний військовий досвід і наразі виконує роль спеціального представника з питань України та Росії. Келлог розробив мирний план для України.

Російська загроза не обмежується Україною

Іван Ус також згадав заяву Ніккі Гейлі, колишньої суперниці Трампа на номінації від Республіканської партії на президента США. Вона підкреслила, що якщо Росія переможе у цій війні, то вона втягне і Америку в неї, тому варто допомогти Україні перемогти Росію.

Ус вважає, що Україні слід акцентувати увагу на цьому аргументі під час спілкування із західними партнерами. Це може суттєво допомогти у досягненні сприятливого для України фінального результату.