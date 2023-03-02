Чи допомагатиме Китай Росії: Данілов назвав мету візиту Лукашенка в Пекін

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко здійснив триденний візит до Китаю. Поїздка мала явно не проросійський характер.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, доволі просто визначити, навіщо Лукашенко полетів до президента Китаю Сі Цзіньпіна.

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Гарантії для Лукашенка

Олексій Данілов наголосив, що самопроголошений очільник Білорусі в Китаї не мав намір домовлятися про військову допомогу для Росії. Зокрема, немає підстав визначити, що Білорусь будуть використовувати для налагодження логістики між Росією та Китаєм.

Завдання Лукашенка доволі просте – він хоче взяти гарантію, що Путін припинить над ним знущатися, викликати "по дзвінку",

– пояснив він.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі прагне отримати певні гарантії від Китаю ще й для того, аби вберегти себе від чергового примусу вступити у війну проти України.

"Він розуміє, чим все це для нього особисто і для Білорусі може закінчитися, якщо його війська будуть відправлятися на нашу територію", – зосередив увагу Данілов.

За його словами, Лукашенко прекрасно розуміє ризики не лише для себе, а й для своїх громадян.

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У країн будуть зміни

Олексій Данілов розказав, що самопроголошений очільник Білорусі точно не має ніякого бажання воювати з нами, нашими хлопцями.

"Риторика, яка в нього є відносно Росії, то це вже така данина, бо по-іншому вже не може – є певним заручником," – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що наразі Білорусь є окупованою сусідньою Росією.

Вони всі є, умовно кажучи, в тому концтаборі, а якому їх тримає Російська Федерація,

– пояснив він.

За його словами, цей російській гніт рано чи пізно закінчиться. У Білорусі, Молдови і України буде інша доля, ніж в інших країн, що були у складі СРСР.

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