У Лукашенка свої взаємини з Сі Цзіньпіном: що означатиме для Росії візит білоруського диктатора
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планує відвідати Китай та обговорити з його лідером деякі питання. Малоймовірно, що буде мовитися про налагодження російсько-китайських відносин.
Про це 24 Каналу розповів кореспондент "Радіо свобода" в Білорусі Валерій Калиновський. За його словами, візит не виправдає очікувань.
Дивіться також Лукашенко знайшов нового господаря, – Жданов про візит Лукашенко до Китаю
Мета візиту
Валерій Калиновський повідомив, що самопроголошений очільник Білорусі постійно наголошує на тому, що Китай – це його головний партнер.
"У Лукашенка свої взаємини з Сі Цзіньпіном, Китаєм", – пояснив він.
На його думку, свого часу він навіть використовував Китай, щоб якось збалансувати свою проросійську політику.
Я тут не перебільшував би саме те, що він начебто їде виконувати забаганки Путіна,
– зосередив увагу кореспондент.
За його словами, звісно, Лукашенко буде враховувати бажання президента Росії Владіміра Путіна під час розмови з Сі Цзіньпіном. Втім, Лукашенко реалізовуватиме у такий спосіб і власні цілі.
Обхід санкцій
Валерій Калиновський розказав, що малоймовірним є факт використання Білорусі для уникнення санкцій.
Білорусь тут, у центрі Європи, відстежується набагато краще, ніж Росія. І тим більше в Росії з Китаєм там ближчі відносини з територіальної точки зору,
– наголосив він.
Кореспондент зазначив, що Китай може самостійно співпрацювати з Росією, не втягуючи в цю історію ще й Білорусь.
"Я не перебільшував би роль Лукашенка в налагодженні російсько-китайських нелегальних зв'язків", – підсумував він.
За його словами, Росія та Китай розберуться між собою самі.
Відносини Білорусі з Китаєм: головне
- Політичний експерт Валерій Клочок зазначив, що Білорусь для Китаю – це вікно в Європу. Саме через Мінськ Китай може постачати товари до Європи та здійснювати свій вплив.
- Водночас російський опозиційний юрист Марк Фейгін переконаний, що Лукашенко нічого не може дати Китаю, а тому він йому не потрібний.
- Своєю чергою політолог Андрій Вігірінський розказав, що Алєксандр Лукашенко хоче якомога більше залучати китайських інвесторів до країни, щоб вони мали більший вплив на Білорусь, ніж Владімір Путін.