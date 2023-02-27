У Лукашенка свої взаємини з Сі Цзіньпіном: що означатиме для Росії візит білоруського диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планує відвідати Китай та обговорити з його лідером деякі питання. Малоймовірно, що буде мовитися про налагодження російсько-китайських відносин.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент "Радіо свобода" в Білорусі Валерій Калиновський. За його словами, візит не виправдає очікувань.

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Мета візиту

Валерій Калиновський повідомив, що самопроголошений очільник Білорусі постійно наголошує на тому, що Китай – це його головний партнер.

"У Лукашенка свої взаємини з Сі Цзіньпіном, Китаєм", – пояснив він.

На його думку, свого часу він навіть використовував Китай, щоб якось збалансувати свою проросійську політику.

Я тут не перебільшував би саме те, що він начебто їде виконувати забаганки Путіна,

– зосередив увагу кореспондент.

За його словами, звісно, Лукашенко буде враховувати бажання президента Росії Владіміра Путіна під час розмови з Сі Цзіньпіном. Втім, Лукашенко реалізовуватиме у такий спосіб і власні цілі.

Обхід санкцій

Валерій Калиновський розказав, що малоймовірним є факт використання Білорусі для уникнення санкцій.

Білорусь тут, у центрі Європи, відстежується набагато краще, ніж Росія. І тим більше в Росії з Китаєм там ближчі відносини з територіальної точки зору,

– наголосив він.

Кореспондент зазначив, що Китай може самостійно співпрацювати з Росією, не втягуючи в цю історію ще й Білорусь.

"Я не перебільшував би роль Лукашенка в налагодженні російсько-китайських нелегальних зв'язків", – підсумував він.

За його словами, Росія та Китай розберуться між собою самі.

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