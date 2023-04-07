Китай перевіряє ЄС: що Сі міг вимагати від Європи під час розмови з Макроном

Нещодавно відбулася зустріч очільника Китаю Сі Цзіньпіна та Франції Еммануеля Макрона. Ймовірно, китайський президент хоче убезпечити себе від усіх можливих ризиків.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. На його думку, Китай міг би підтримати Росію у війні проти України лише на початку вторгнення, втім вже не зараз.

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Позиції лідерів

Гаррі Каспаров наголосив, що наразі Сі Цзіньпін ніякої підтримки очільнику Росії Владіміру Путіну не дає. Тому фактично китайський лідер може відмовлятися виключно від обіцянок диктатору.

На його думку, президент Франції Емануель Макрон теж опинився у доволі невизначеній ситуації.

Теж шукає собі вже не торговельну опозицію, а політичну, тому що зараз Франція опинилася на задвірках міжнародної політики,

– наголосив опозиціонер.

Окрім цього, є Америка, яка домінує в західному альянсі. До того ж вона відіграє ключову роль у постачанні зброї для України.

"Крім того, сформувався блок на Сході, який не на пряму, але принаймні опосередковано підтримують Велику Британію", – зауважив Каспаров.

Не можна оминути й Німеччину, яка буквально захопила ініціативу щодо військової допомоги Україні.

І де тут Франція? Якось вона опинилася не в справах і Макрона це категорично не влаштовує. Він уявив себе новим Шарлем де Голлем, який буде об'єднувати Європу, зараз виходить, що він на другому плані,

– влучно підмітив опозиційний політик.

За його словами, Макрон під час візиту до Китаю намагався заявити про роль Франції у цьому міжнародному процесі.

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Чи наважиться Китай

Гаррі Каспаров повідомив, що ніхто не відкидає, що у Макрона та Сі Цзіньпіна були якісь конкретні розмови.

Зрозуміло, що Сі Цзіньпіну потрібні гарантії, що Європа не буде занадто набридати йому,

– додав він.

На його думку, в будь-якій розмові Сі Цзіньпін намагається визначити, яка доля чекає на Китай, якщо він в один момент наважиться розв'язувати питання Тайваню.

"Зрозуміло, що він буде мати розмову з американцями, але й з французами теж не завадить. Кожен обирає собі якусь позицію", – розповів він.

Опозиціонер зауважив, що на хід війни Росії проти України Китай все ж не має серйозний вплив.

Чекати від Сі Цзіньпіна того, що він візьме конкретно якусь сторону у цій війні, не доводиться. Це могло статися, якби Путін досягнув би успіху на початку,

– переконаний він.

За його словами, зараз же Сі Цзіньпін об'єктивно оцінює, що стратегічно війна програна. Найімовірніше, Китай наразі більше думає про те, яку вигоду отримати з того, що Росія зазнає краху після поразки.

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