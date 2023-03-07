"Троянський кінь" усередині Євросоюзу: чи змінить позицію Угорщини візит Орбана в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір відвідати Київ, але після уточнення усіх деталей майбутнього візиту. Проте у багатьох європейських лідерів після відвідин України, зокрема, Бучі та споглядання зруйнованих міст відкриваються очі.

Про це 24 Каналу розповів голова правління "Інституту світової політики" Віктор Шлінчак. Разом з тим, за його словами, у Віктора Орбана є мета не посваритись повність з ЄС.

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Націоналістичний дух Орбана

Він вважає, що на приїзд прем'єра Угорщини в Київ більшою мірою впливає кон'юнктура, яку він зараз застосовує.

Останні 5 років ми чуємо постійні звинувачення української влади в тому, що вона не коректно ставиться до угорців, що мешкають в Україні. І на цьому Орбан, як і Путін в Росії, будував свою внутрішню політику,

– зауважив експерт.

Він додав, що націоналістичний дух, який він запроваджував під час виборчої кампанії, на жаль, мав підтримку у багатьох угорців.

"Угорщина відіграє велику роль в позиції Європейського Союзу, але і ЄС останнім часом почав чітко реагувати на дії Угорщини. Навіть декілька разів було призупинено надання країні допомоги від Євросоюзу, аби Угорщина між голослівними закидами і якоюсь логікою вибирала щось одне", – відзначив Шлінчак.

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Путін працює на розкол Європи

Голова правління "Інституту світової політики" звернув увагу на те, що Путін зараз працює на розкол Європи.

За моїми даними за цей час в країни ЄС дуже багато поїхало відвертих російських лобістів. Інколи вони проявляються як колишні чиновники, євродепутати, члени урядів. Їх завдання розколоти єдність довкола України,

– підкреслив він.

За його словами, в цьому сенсі Угорщина інколи виглядає "троянським конем" усередині Європейського Союзу.

"Також дуже багато країн опиняються в зоні ризику, це Кіпр, Греція, Італія, Іспанія. В них відбувається багато рухів, які дуже "оздоблюються" російськими грошима. І ми будемо мати великі проблеми, якщо дипломати не будуть включатися в вирішення цього питання", – припустив Віктор Шлінчак.

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