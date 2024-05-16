"Росіяни та китайці – брати": Путін зробив заяву в Пекіні

Російський президент Владімір Путін прибув до КНР із візитом. Під час своєї промови він знову заговорив про "братерство", однак цього разу із жителями Китаю.

Російський президент заявив, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Про це повідомляє 24 Канал.

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"Крилата фраза"

Путін під час свого виступу нібито згадав фразу, яка "стала крилатою". За його словами, це те, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Однак незрозуміло, звідки ця фраза пішла та що саме мав на увазі Путін, називаючи її "крилатою".

Водночас варто зазначити також, що Путін також називав українців братніми народами. Цю ж тезу він використовував і щодо білорусів.

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