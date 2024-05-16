"Росіяни та китайці – брати": Путін зробив заяву в Пекіні
16 травня 2024, 15:56Читать новость на русском
Російський президент Владімір Путін прибув до КНР із візитом. Під час своєї промови він знову заговорив про "братерство", однак цього разу із жителями Китаю.
Російський президент заявив, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Про це повідомляє 24 Канал.
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"Крилата фраза"
Путін під час свого виступу нібито згадав фразу, яка "стала крилатою". За його словами, це те, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Однак незрозуміло, звідки ця фраза пішла та що саме мав на увазі Путін, називаючи її "крилатою".
Водночас варто зазначити також, що Путін також називав українців братніми народами. Цю ж тезу він використовував і щодо білорусів.
Переговори Путіна і Сі Цзіньпіна
- Зранку 16 травня Путін і Сі Цзіньпін почали переговори. Першим заяву зробив російський диктатор. Так, Путін заявив, що Москва та Пекін напрацювали "солідний багаж практичного співробітництва".
- Також російський президент наголосив, що КНР є головним партнером Росії у торговельно-економічній сфері. Путін заявляв, що співпраця Москви та Пекіну буцімто "виступає одним з головних стабілізаційних факторів на міжнародній арені".
- Водночас лідер Китаю заявив, що китайсько-російські відносини "загартувалися у важких умовах, витримали випробування мінливою міжнародною ситуацією", однак на сьогодні є "еталоном відносин між великими державами та сусідніми країнами, що відрізняються взаємною повагою, довірливістю, дружбою та взаємною вигодою". Сі Цзіньпін додав, що Китай планує й далі бути з Росією "добрими сусідами, довірчими друзями та надійними партнерами".