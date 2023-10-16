Важко відмовити, – експерт-міжнародник сказав, яка мета візиту Путіна до Китаю

Владімір Путін має 18 жовтня прилетить до Китаю, де візьме участь у саміті "Пояс та шлях" й проведе зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що Путіну цим візитом насамперед потрібно показати Китаю, що Росія його хороший партнер.

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Путін підтримує геополітичний проєкт Пекіна

З огляду на внутрішньополітичний контекст, главі Кремля потрібно продемонструвати своїм громадянам, що він хоч кудись може виїхати. Адже через ордер на арешт, який йому видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, приїзд до багатьох країн світу для нього небезпечний – Путіна можуть заарештувати. Але ж на запрошення Сі Цзіньпіна він мав відгукнутися.

Вочевидь, якщо Путіна запросив сам голова китайської держави, то йому важко було відмовити,

– зазначив експерт-міжнародник.

Також Китай є великим сусідом Росії, Путін може багато чого брати в нього, зокрема озброєння, хоча це наразі не доведений факт. Однак Пекін може поставляти Москві, яка перебуває під санкційним тиском, різні компоненти, які можна використати за подвійним призначенням в конструюванні ракет чи дронів.

Водночас Путін воліє підтримати проєкт "Пояс та шлях", оскільки його північна гілка проходить територією Росії. І хоча через війну в Україні вона втратила позиції та її товарообіг є незначним, однак Москва хоче показати, що підтримує амбіційний геополітичний проєкт Пекіну.

"Пояс та шлях" Це створений за ініціативи Китаю проєкт поєднання Азії з Африкою та Європою через сухопутні та морські маршрути. Його мета – покращення регіональної інтеграції, розвиток торгівлі та стимулювання економічного зростання.

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Важливо показати, що тримає удар

Крім того, Путін може підписати з Китаєм додаткові угоди, зокрема у сфері енергетики, адже Росія фактично більше нічого не може запропонувати КНР, крім своїх ресурсів.

Найголовніше для очільника Кремля показати Сі Цзіньпіну, що до нього приїжджають, його поважають. І цей приїзд Путіна важливий для геополітичної гри глави Китаю – особливо в регіоні Південно-Східної Азії.

Цього року Китаю було завдано чималого удару по його геополітичних амбіціях. Зокрема, на саміті G20, коли Індія показала, що може кинути виклик КНР та має власні геополітичні проєкти, які можуть перекрити ті, що планує Китай.

"Сі Цзіньпіну важливо показати, що він все ще тримає удар. Тож йому потрібно зібрати, якомога більше різних представників. І цим продемонструвати, що Китай ще може диктувати свій порядок денний в тій парадигмі міжнародних відносин, яка склалася останнім часом", – наголосив Станіслав Желіховський.

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