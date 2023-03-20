Невже Путін у Маріуполі був у масці: у мережі помітили щось дивне з обличчям диктатора
20 березня 2023, 08:39Читать новость на русском
Кремль продовжує публікувати кадри з нічного візиту диктатора Володимира Путіна в тимчасово окупований Маріуполь. Однак помітили цікаву деталь.
З обличчям диктатора відбувалось щось дивне. Таке враження, ніби підборіддя Путіна "живе своїм життям". Відповідні кадри оприлюднили в телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал.
До теми "Це неправда, це все напоказ": пропагандисти опублікували "цікаве" відео з Путіним у Маріуполі
Путін міг бути в масці
У мережі зробили висновки, що Путін виглядав наче фантомас. З'явились думки, чи не було в диктатора на обличчі маски.
Звернули увагу на момент, коли Путін поправ підборіддя. При цьому його все обличчя рухалось вгору. Зазначили, ймовірно, це збіг обставин, але виглядало моторошно.
На обличчі Путіна могла бути маска: відео
Візит Путіна до Маріуполя: що відомо
- Вночі 19 березня Путін начебто приїхав у тимчасово окупований та зруйнований росіянами Маріуполь. У Міноборони України наголосили, що диктатор здійснив візит як злодій – під покровом ночі.
- Російські пропагандисти опублікували кадри нібито зустрічі російського диктатора з місцевими мешканцями біля житлового комплексу. До речі, з'явились епічні кадри, де чути голос жінки, яка кричить: "Це все неправда! Це все напоказ!".
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зауважив, Путін не брав із собою особистих оператора та фотографа. Очевидно, тому що боїться.