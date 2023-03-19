Цинічно розгулював по руїнах міста: у Росії кажуть, що Путін прибув до Маріуполя

Владімір Путін міг прибути до Маріуполя. Принаймні, якщо вірити російським ЗМІ. За їхніми даними, він прилетів до міста на гелікоптері з робочим візитом.

За наявною інформацією, диктатор з Кремля спочатку прилетів до Маріуполя на гелікоптері. Після цього Владімір Путін за кермом автівки самостійно об'їхав кілька районів знищеного за його наказами міста. Принаймні так кажуть у Кремлі, передає 24 Канал.

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Оглядав знищене ним місто

Під час візиту до Маріуполя Путіна супроводжував віцепрем'єр Марат Хуснуллін. Він доповідав диктатору, як просувається будівництво та відновлення мікрорайонів, соціальних і освітніх об'єктів, а також медичних установ. Ці наміри звучать особливо цинічно, якщо пригадати, що саме диктатор з Кремля спускав накази перетворити мирний Маріуполь на руїни.

Звичайно ж, не минулося без показового спілкування з містянами. У Кремлі доповідають, що з жителями Маріуполя Путін буцімто мав можливість поговорити у мікрорайоні "Невський". Також відомо, що він оглянув берегову лінію міста.

Від рук російських військових у Маріуполі загинули близько 90 тисяч мешканців. Місто перетворилося на руїну і з нього продовжують виїжджати ті, хто має таку можливість.

Цікаво, що пропагандисти не виклали у мережу жодної світлини з візиту Путіна. Ба більше, новини про його поїздку до Маріуполя у російських ЗМІ з'явилися під ранок 19 березня. І буквально за якісь там лічені хвилини стало відомо, що диктатор провів нараду у командному пункті у Ростові-на-Дону.

Це більше наштовхує на думку, що президент Росії не прилітав у знищене ним же місто. Якщо ж і прилітав (він або його двійник), то про це повідомили пізніше, адже він побоявся бути ліквідованим. Але ми маємо припущення, що перша версія більш схожа на правду.

07:38 (за місцевим часом) на російських телеканалах показали момент візиту Путіна до Ростова-на-Дону. Цікаво, що про Маріуполь згадка хіба у бігучому рядку. Жодного відео звідти так і не з'явилося.



Путін і Герасимов зустрілися у Ростові-на-Дону / Скриншот



Путін і Герасимов зустрілися у Ростові-на-Дону / Скриншот

Доповнення станом на 07:30 19 березня. Ми ні на що не натякаємо, але щойно заговорили про відсутність доказів візиту Путіна до Маріуполя, вони відразу ж з'явилися у мережі. В телеграм-канали виклали відео, на якому диктатор з Кремля буцімто пересувається Маріуполем за кермом авто. Все, як і подавала російська пропаганда. Правда, ракурс зйомки такий, що складно сказати, чи був це дійсно президент Росії.

Путін буцімто роз'їжджає вулицями Маріуполя: дивіться відео

Виклали в мережу ще одне відео. На ньому вже чітко видно, що за кермом таки Путін. Водночас можна зауважити, що приїхав він до міста дуже пізно, якщо не посеред ночі. Це чергова демонстрація його боягузства.



Путін їздив нічним Маріуполем / Скриншот з відео

Напередодні Путін був у Криму