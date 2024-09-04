Понесе відповідальність разом з Росією: які можливі наслідки для Монголії від візиту Путіна

Владімір Путін відвідав Монголію – країну-члена Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт. Проте під час візиту його не тільки не заарештували, а приймали на вищому рівні. Цей вчинок Улан-Батора не залишиться безкарним.

Таку думку висловив 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що Монголія залежить від Росії, адже отримує від неї енергетику та паливо. Однак після того, як країна знехтувала рішенням МКС та не заарештувала Путіна, вона зазнає значних втрат.

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Приймали з Путіна з військовими почестями

Для Путіна візит до Монголії був потрібен, щоб показати світу, що він може безкарно їздити до країни, яка є членом Міжнародного кримінального суду та підписантом Римського статуту.

Він хотів показати це своїм друзям – з Індії, Китаю, ПАР, мовляв, в Монголії мене не заарештували, то може і в ПАР, і в Бразилії теж не заарештують,

– підкреслив політтехнолог.

Водночас вчинок Монголії, на його думку, викреслює її з переліку цивілізованих країн.

В Україні 3 вересня сталося масове вбивство в Полтаві. Якби Путіна було заарештовано, цього не було б, і війна б закінчилась. Все це на совісті монголів,

– зауважив він.

В Монголії президент – демократично обраний, і він приймав з військовими почестями міжнародного воєнного злочинця та того, хто викрадає українських дітей.

Це не минеться для цієї країни просто так, і вона має понести за це відповідальність. Наприклад, Монголія може втратити інвестиції з Заходу.

Можливо саме зараз монголи зароблять "декілька каністр палива", але згодом втратять значно більше. Хоча Монголія втратила свою інвестиційну привабливість для західних країн ще раніше, коли стало зрозуміло, що Росія "перекупила" її. Монголи обрали бути з росіянами, це означає, що відповідальність вони будуть нести разом,

– відзначив Михайло Шейтельман.

Саме зараз, за словами політтехнолога, санкції проти Улан-Батора не будуть застосовані. Наразі прозвучать певні заяви, декларації з боку західних країн.

"Можливо, суддю з Монголії виженуть з Міжнародного суду в Гаазі. Це щонайбільше на що зважиться Захід зараз", – резюмував він.

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Зверніть увагу! Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Також до основного складу суду входить представник цієї країни – Ерденесбальсурен Дамдин.