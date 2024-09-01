“Відпрацьовує номер": політолог сказав, що Путін шукатиме в Монголії

Володимир Путін приїде до Монголії 3 вересня. Навряд чи він здобуде якісь конкретні результати внаслідок цього візиту.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Ейдман, зауваживши, що Монголія – демократична країна, де певні позиції мають традиційні проросійські сили. Також там є широка демократична коаліція, яка орієнтується на західний світ.

До теми Путін планує відвідати Монголію, де його зобов'язані заарештувати

Чого очікувати від візиту

Як наголосив Ейдман, Монголія сильно побоюється Китаю, тому старається дружити з усіма – Сполученими Штатами, Росією тощо. Вони роблять усе можливе, аби Китай навіть не задумувався їх захопити.

Думаю, що нічого конкретного внаслідок візиту не буде. Монголії не має потужного економічного потенціалу. І помагати Росії у військовій сфері не буде. Навіть політики, які прихильні до Росії, не допомагали б їй. Вони не хочуть псувати відносини із Заходом,

– зауважив Ейдман.

Путіну ж потрібно демонструвати, що все у нього йде по плану; що він може представляти інтереси Росії за кордоном. Це – звичайна "показуха". Путін "відпрацьовує номер" і показує, що нібито його готові приймати за кордоном.

Важливо, що Монголія ратифікувала Римський статут, тому Путіна мали б там заарештувати. Навряд чи там це зроблять. Однак в Монголії судова влада дійсно є незалежною від виконавчої влади. Тому можуть статися певні казуси.

Не виключаю, що будуть неприємні сюрпризи для Путіна. Що якийсь суддя видасть ордер на арешт на своєму рівні. Звісно, цього не виконають. Але якийсь психологічний тиск на Путіна буде,

– наголосив Ейдман.

Зверніть увагу! МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна. Його підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Росії.