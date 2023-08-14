Путін відвідає Туреччину вже найближчими днями, – ЗМІ

Росія продовжує просувати свої вимоги щодо зернової угоди. Президент Владімір Путін навіть може відвідати Туреччину в найближчій перспективі, аби спробувати розв'язати це питання, як би це було вигідно насамперед для Кремля.

Зауважимо, що станом на 14 серпня в Москві офіційно не підтверджували цей візит, але про нього активно пишуть турецькі засоби масової інформації. Однак чи вдасться Путіну схилити Анкару на свій бік в питанні зернових домовленостей – поки не можна відповісти однозначно.

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Президент Росії відвідає Туреччину

Слід сказати, що про вихід зі зернового коридору в Москві заявили ще 17 липня. Відтоді наша держава намагається без згоди Кремля залучати, зокрема, кораблі країн-членів НАТО, аби експортувати зерно у різні куточки світу. Очевидно, такий стан справ Путіну не може подобатися.

Владімір Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Вперше після початку російсько-української війни президент Росії прибуде в країну, що входить до Північноатлантичного альянсу. У рамках зернової ініціативи Росія здійснює переговори з Україною, США та країнами Європейського Союзу через Туреччину,

– написало у виданні Milliyet.

Окрім того, там зазначили, в рамках зернової ініціативи Туреччина здійснює багатогранну дипломатію з іншими країнами у координації зі своїм міністерством торгівлі, міністерством закордонних справ та національної оборони.

Чи можуть у Туреччині заарештувати Путіна

У березні Міжнародний Кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента через його причетність до викрадення українських дітей з окупованих територій.

Це означає, що Путін став "нев'їзним" для більшості країн світу, що ратифікували Римський статут або визнають рішення МКС. Йдеться про понад 120 держав на різних континентах.

На жаль, Туреччина не ратифікувала Римський статут і не визнає рішення Міжнародного кримінального суду. Тому дуже малоймовірно, що Путіна заарештують в Анкарі та відправлять на трибунал.