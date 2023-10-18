Приниження для Путіна: експрацівник КДБ розібрав візит президента Росії до Китаю

Владімір Путін поїхав з офіційним візитом у Китай. Та цей візит – приниження для президента Росії.

Про це 24 Каналу заявив експрацівник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що туди очільник Кремля поїхав, бо йому набридло сидіти ізгоєм у Росії. Зазначимо, що в КНР Путін прибув 17 жовтня.

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"Розуміє, що не може поїхати в жодну нормальну країну. З'їздив у Центральну Азію – у Киргизстан – це не те. Китай – "великий брат", – сказав Жирнов.

Міжнародний форум "Один пояс – один шлях" – це велика китайська економічна та геополітична ініціатива. Там, за словами експрацівника КДБ, бере участь близько 140 – 150 представників різних країн.

Поставили його (президента Росії – 24 Канал) праворуч від Сі Цзіньпіна. Але треба розуміти, що насправді ця історія – тонке знущання Китаю над Путіним та Росією,

– наголосив Сергій Жирнов.

Адже це не двосторонній візит. І це не зовсім та увага, яку хотів отримати президент Росії. Очільник Кремля давав інтерв'ю китайському телебаченню. Там Путін "співав" дифірамби "старшому брату".

"Такого сорому давно не бачив. Інше – або брехня, або заперечення дійсності. Зокрема, китайської позиції", – наголосив експрацівник КДБ.

Адже, мовляв, коли КНР говорила про новий світопорядок, Путін говорить, що правила ніде "не написані". А всі, мовляв, намагаються за ними жити.

Хоча правила написані у міжнародному праві та міжнародних відносинах. Мовиться, зокрема, про статут ООН. Коли Китай пропонував так званий "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, серед пунктів було, зокрема, дотримання статуту ООН – писаного правила.

"Путін раптом в інтерв'ю китайському телебаченню говорить, що "ніяких правил не існує", – додав колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.

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Очільник Кремля, як зазначив Жирнов, сказав про те, що про програму "Один пояс – один шлях" Сі Цзіньпін говорив ще у Москві у 2013 році, коли давав лекцію у Московському державному інституті міжнародних відносин.

У мене таке враження, що Путін приїхав на цю зустріч, аби сказати: "Коли Сі Цзіньпін запускав цю програму, він запустив її у нас, не десь". Єдине, що Путін знайшов, аби попишатися,

– сказав ексспівробітник КДБ.

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