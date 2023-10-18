Приниження для Путіна: експрацівник КДБ розібрав візит президента Росії до Китаю
Владімір Путін поїхав з офіційним візитом у Китай. Та цей візит – приниження для президента Росії.
Про це 24 Каналу заявив експрацівник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що туди очільник Кремля поїхав, бо йому набридло сидіти ізгоєм у Росії. Зазначимо, що в КНР Путін прибув 17 жовтня.
До теми "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"
"Розуміє, що не може поїхати в жодну нормальну країну. З'їздив у Центральну Азію – у Киргизстан – це не те. Китай – "великий брат", – сказав Жирнов.
Міжнародний форум "Один пояс – один шлях" – це велика китайська економічна та геополітична ініціатива. Там, за словами експрацівника КДБ, бере участь близько 140 – 150 представників різних країн.
Поставили його (президента Росії – 24 Канал) праворуч від Сі Цзіньпіна. Але треба розуміти, що насправді ця історія – тонке знущання Китаю над Путіним та Росією,
– наголосив Сергій Жирнов.
Адже це не двосторонній візит. І це не зовсім та увага, яку хотів отримати президент Росії. Очільник Кремля давав інтерв'ю китайському телебаченню. Там Путін "співав" дифірамби "старшому брату".
"Такого сорому давно не бачив. Інше – або брехня, або заперечення дійсності. Зокрема, китайської позиції", – наголосив експрацівник КДБ.
Адже, мовляв, коли КНР говорила про новий світопорядок, Путін говорить, що правила ніде "не написані". А всі, мовляв, намагаються за ними жити.
Хоча правила написані у міжнародному праві та міжнародних відносинах. Мовиться, зокрема, про статут ООН. Коли Китай пропонував так званий "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, серед пунктів було, зокрема, дотримання статуту ООН – писаного правила.
"Путін раптом в інтерв'ю китайському телебаченню говорить, що "ніяких правил не існує", – додав колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії.
Сергій Жирнов проаналізував візит Путіна до Китаю: дивіться відео
Очільник Кремля, як зазначив Жирнов, сказав про те, що про програму "Один пояс – один шлях" Сі Цзіньпін говорив ще у Москві у 2013 році, коли давав лекцію у Московському державному інституті міжнародних відносин.
У мене таке враження, що Путін приїхав на цю зустріч, аби сказати: "Коли Сі Цзіньпін запускав цю програму, він запустив її у нас, не десь". Єдине, що Путін знайшов, аби попишатися,
– сказав ексспівробітник КДБ.
Візит Путіна до Китаю: головне
- Президент Росії прилетів у Пекін з офіційним візитом. Там він має зустрічі з іноземними лідерами та бере участь у форумі "Один пояс – один шлях".
- Владімір Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном перед форумом. На відео видно, як очільник Кремля кульгає на праву ногу та нервує.
- У Пекіні стартували переговори між главою КНР та президентом країни-агресорки. Формат спілкування – у "вузькому колі" та "віч-на-віч". Путін заявив, що нині особливо треба "тісна зовнішньополітична координація". Тому, мовляв, Китай та Росія продовжують співпрацю. Сі Цзіньпін тим часом наголосив, що країни "неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру" і підтримуватимуть "щільну стратегічну взаємодію".