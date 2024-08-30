Що буде, якщо Монголія не заарештує Путіна

Російський диктатор 3 вересня планує відвідати Монголію, хоча ця країна мала б затримати його за ордером Міжнародного кримінального суду. Якщо цього не станеться, це може вдарити по юрисдикції МКС.

Про це зазначив в розмові з 24 Каналом політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Монголія може уникнути того, аби заарештовувати Путіна, оскільки положення Римського статуту не мають імперативної дії.

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Кожна країна сама вирішує як вчинити

Рейтерович зазначив, що з одного боку положення статуту мають бути виконані, з іншого – існує певна процедура для цього. І вона може бути як застосована, так і ні.

Кожна країна сама ухвалює для себе рішення і саме в цьому є недолік. Якби країна чітко б знала, що в разі, якщо вона не виконає цю процедуру і тоді стосовно неї будуть застосовані певні санкції, можливо, тоді було б менше країн-підписантів Римського статуту, але тоді б ці країни з більшою серйозністю ставилися б до цього документу,

– наголосив політолог.

Російська пропаганда використає ситуацію на свою користь

Рейтерович закликав врахувати офіційну позицію Міжнародного кримінального суду довкола цієї ситуації, а також дочекатися пояснень від самої Монголії. Політолог впевнений, якщо Путін дійсно відвідає цю країну і там його не заарештують, тоді російська пропаганда використає цю ситуацію на повну, аби показати нікчемність постанов МКС та дискредитувати його діяльність.

"Треба враховувати, з повагою до Монголії, що це країна, про яку багато хто й не знає детально, зокрема в Європі. Вона відома з історичної складової, але не бере активної участі в політичних глобальних процесах. Можливо, у Росії розрахунок на це, що вийде "прослизнути", отримати прецедент. Однак не факт, що він спрацює в інших країнах, які більш відомі та є активними учасниками світових процесів", – вважає політолог.

Монголія ратифікувала Римський статут у 2003 році. В ЗМІ припускають, що Путін отримав гарантії безпеки від Монголії, тому й наважився поїхати туди з офіційним візитом. Це буде перший візит очільника Кремля до країни-члена Міжнародного кримінального суду після того, як йому видали орден на арешт у березні 2023 року.