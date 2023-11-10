Рішення, ймовірно, було спонтанним: чим Путіну був вигідний візит до Казахстану

Владімір Путін 8 листопада несподівано приїхав до Казахстану. Російському президенту вкрай важливо продемонструвати свій вплив на цю країну.

Юрист опозиційної партії El Tiregi Нурсултан Єрмаханов сказав 24 Каналу, що візит Путіна міг бути спонтанним рішенням на тлі чуток, що Астана виходить з-під впливу Росії.

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"Ця поїздка не була запланована завчасно – ми дізнались про неї буквально за кілька днів. Мені здається, що це було спонтанне рішення", – зазначив Єрманахов.

За його словами, це була цілковито політична поїздка, щоб показати, що Путін буцімто ще має вагу в Центральній Азії. Водночас російський президент має невеликий вибір, куди поїхати. Він практично невиїзний, оскільки Міжнародний суд видав ордер на його арешт.

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Російський і казахстанський президенти обговорили, зокрема, будівництво атомної електростанції. Попри значний потенціал Казахстану і готовність "Росатому" посприяти, країна має сумніви щодо доцільності такого проєкту.

Тому питання будівництва АЕС у Казахстані винесуть на референдум.

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