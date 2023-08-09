Змушений їхати, – Ус пояснив, чому Путін хоче відвідати Туреччину

Диктатор Владімір Путін, найімовірніше, буде змушений поїхати в Туреччину на зустріч із тамтешнім президентом Реджепом Ердоганом. Є одна важлива тема, яку він дуже хоче обговорити.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що наслідки візиту Путіна в Туреччину можуть бути несподіваними для самого ж диктатора.

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Чому Путін змушений їхати до Туреччини

Як наголосив Ус, ще раніше в російських ЗМІ, які називають себе опозиційними, розповідали, що Путін боїться покидати Росію. Його буцімто лякає не ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, а можливість ще одного заколоту в країні-агресорці.

Однак диктатор змушений їхати до Ердогана. Він побоюється, що система так званого "паралельного імпорту" може зламатися через дії Туреччини. Саме так окупанти дістають, до прикладу, запчастини для виробництва власних ракет та іншої зброї і військової техніки.

Думаю, що він буде змушений їхати. Бо Росія економічно залежить від налагодженої системи "паралельного імпорту". А Туреччина вже почала прикривати ці можливості для Росії. Якщо Туреччина ще й спільно з Китаєм почне це робити, а також тиснути на лояльні до себе країни, то тут буде ще більше проблем для Росії,

– вважає Ус.

Туреччина свого часу не ратифікувала Римський статут, згідно з яким країна видаватиме воєнних злочинців, які приїхали на їх територію.

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Візит Путіна до Туреччини: коротко