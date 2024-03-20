Сі Цзіньпін відвідає Європу: дипломат припустив, з чим їде лідер Китаю

Глава КНР Сі Цзіньпін планує поїхати до Франції та зустрітися з Еммануелем Макроном. Та питання російсько-української війни буде одним із ключових у переговорах між президентами. Проте, не єдиним.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2014 – 2019) Павло Клімкін, зауваживши, що є питання стратегічної стабільності, фінансової системи та врешті-решт врегулювання штучного інтелекту. Він додав, що між цими питаннями є дуже глибока синергія. Зазначимо, що лідери зустрінуться на початку травня у Парижі.

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"Будь-яка розмова без того, щоб врахувати нас, за визначенням – неможлива. Але це не означає, що говоритимуть лише й виключно про нас", – сказав Клімкін.

Куди ще може поїхати Сі Цзіньпін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай. Відповідно, невідомо, чи є сенс очільнику КНР заїжджати до Берліну за декілька тижнів до візиту Шольца.

Не виключаю, що Сі завітає обов'язково до Близького Сходу. Хоча, він був там нещодавно – у Саудівській Аравії. Не виключаю якийсь фінт з Італією або Британією. Я впевнений, що зараз Орбан і вся його шалена команда працює над тим, щоб Сі зупинився у Будапешті,

– припустив дипломат.

Також, переконаний ексміністр закордонних справ України, буде кілька сюрпризів.

Захід повинен мати лідерство

Сі Цзіньпін робить різні ставки. Йому потрібний і Владімір Путін. Усе через те, що російський диктатор важливий у стратегічному протистоянні зі США. Поїздка глави КНР до Європи, вважає Павло Клімкін, це про те, чи буде Захід залишатися солідарним та колективним, чи він розділиться на частини.

"Дуже важливо, щоб Захід залишався Заходом. Чи буде він таким, як раніше – це насправді питання. Тобто він не може бути у XXI столітті таким, як він був на початках. Але Захід має зрозуміти, що йому потрібно стратегічне лідерство в кожній сфері, зокрема, географічній", – наголосив дипломат.

Також, Клімкін вважає, що в Азії мають об'єднатися корейці та японці, і зрозуміти, що вони можуть зробити. Колишній очільник МЗС України вважає, що декілька центрів стратегічного лідерства у світі завжди краще, аніж один.

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