Сі Цзіньпін відвідає Європу: дипломат припустив, з чим їде лідер Китаю
Глава КНР Сі Цзіньпін планує поїхати до Франції та зустрітися з Еммануелем Макроном. Та питання російсько-української війни буде одним із ключових у переговорах між президентами. Проте, не єдиним.
Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2014 – 2019) Павло Клімкін, зауваживши, що є питання стратегічної стабільності, фінансової системи та врешті-решт врегулювання штучного інтелекту. Він додав, що між цими питаннями є дуже глибока синергія. Зазначимо, що лідери зустрінуться на початку травня у Парижі.
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"Будь-яка розмова без того, щоб врахувати нас, за визначенням – неможлива. Але це не означає, що говоритимуть лише й виключно про нас", – сказав Клімкін.
Куди ще може поїхати Сі Цзіньпін
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай. Відповідно, невідомо, чи є сенс очільнику КНР заїжджати до Берліну за декілька тижнів до візиту Шольца.
Не виключаю, що Сі завітає обов'язково до Близького Сходу. Хоча, він був там нещодавно – у Саудівській Аравії. Не виключаю якийсь фінт з Італією або Британією. Я впевнений, що зараз Орбан і вся його шалена команда працює над тим, щоб Сі зупинився у Будапешті,
– припустив дипломат.
Також, переконаний ексміністр закордонних справ України, буде кілька сюрпризів.
Захід повинен мати лідерство
Сі Цзіньпін робить різні ставки. Йому потрібний і Владімір Путін. Усе через те, що російський диктатор важливий у стратегічному протистоянні зі США. Поїздка глави КНР до Європи, вважає Павло Клімкін, це про те, чи буде Захід залишатися солідарним та колективним, чи він розділиться на частини.
"Дуже важливо, щоб Захід залишався Заходом. Чи буде він таким, як раніше – це насправді питання. Тобто він не може бути у XXI столітті таким, як він був на початках. Але Захід має зрозуміти, що йому потрібно стратегічне лідерство в кожній сфері, зокрема, географічній", – наголосив дипломат.
Також, Клімкін вважає, що в Азії мають об'єднатися корейці та японці, і зрозуміти, що вони можуть зробити. Колишній очільник МЗС України вважає, що декілька центрів стратегічного лідерства у світі завжди краще, аніж один.
Китай запросили на Глобальний саміт миру
- Україна запросила на Глобальний саміт миру главу КНР Сі Цзіньпіна. Захід відбудеться, імовірно, навесні 2024-го року у Швейцарії.
- Утім Пекін хоче бачити на саміті представника Росії. Інакше – Китай бойкотуватиме подібні зустрічі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що КНР має дуже великий потенціал для того, аби завершити війну Росії проти України завдяки "особливим" відносинам між Москвою та Пекіном.
- До слова, ще на початку березня спецпредставник китайського Уряду з питань Євразії Лі Хуей відвідав Москву. Згодом він зазначив, що нібито "єдиний" спосіб для України досягти миру – це переговори з Росією. Таку позицію має і російська сторона. КНР тим часом готова стати посередником та сприяти мирним переговорам.