Українська земля має благотворний вплив: приїзд Сі до Києва міг би змінити його позицію

Сі Цзіньпін прилетів з візитом у Москві. Після спілкування з Владіміром Путіним він заявив з приводу війни Росії проти України, що "зростає кількість голосів на користь миру та раціональності". Тож, скоріш за все він готовий виступити у ролі миротворця.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, Сі Цзіньпін бачить себе лідером, який спромігся загасити військовий конфлікт в центрі Європи.

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Експерти не розуміють Україну

Проте Яковенко вважає, що китайські експерти, які консультували лідера Китаю з питання врегулювання війни, яку розпочала Росія, нічого не розуміють в Україні.

Судячи з грандіозного успіху по вирішенню конфлікту на Близькому Сході між Іраном та Саудівською Аравією, експерти з цього регіону надавали Сі Цзіньпіну правильні поради, на відміну від експертів по Україні,

– припустив журналіст.

За його словами, в "мирному плані" Китаю, а точніше у 12 принципах мирного врегулювання війни Росії проти України, запропонованих Китаєм, відсутній найголовніший пункт – виведення російських військ з території України. Після цього решта пунктів не мають жодного значення.

Ймовірність успіху близька до нуля

"Вирішальну роль тут грає позиція Путіна, яку він не змінить. Вмовити його вивести війська Китай не може і не хоче. А якимось чином переконати Володимира Зеленського, українську армію, українців піти на "мирні переговори" і припинення вогню, коли росіяни окупували значу частину української території і продовжують вбивати, гвалтувати та грабувати, абсолютно нереально", – наголосив опозиціонер.

На його думку, треба взагалі не розуміти, що таке Україна, пропонуючи такі умови.

"Ймовірність успіху Сі Цзіньпіна у врегулюванні цієї війни близька до нуля. Якщо тільки Зеленський у перемовинах з Сі не запропонує йому приїхати до Києва. Адже українська земля має благотворний вплив", – вважає він.

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Позиція Китаю може змінитись

Яковенко згадав, як німецькі політик Штайнмаєр, відомий за своєю "формулою" по реалізації "Мінських угод" – абсолютно путінського плану.

Після того, як він приїхав в Україну під час війни, посидів в бомбосховищі під російським обстрілом, це був зовсім інший Штайнмаєр – він виступив з промовою справжнього патріота України,

– згадав він.

Він зауважив, що Сі Цзіньпін представник іншої, трохи менш гуманістичної культури, ніж лідери західного світу.

"Але якщо Зеленський зможе пояснити Сі Цзіньпіну, що йому не потрібно витрачати час, а треба приїхати до України і подивитись, що тут відбувається. Можливо тоді позиція лідера Китаю зміниться і він припинить так активно підтримувати путінську фашистську агресію", – підкреслив Ігор Яковенко.

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