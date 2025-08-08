США могли передати для Путіна важливе повідомлення. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь.

Читайте також Намагається посіяти "розкол" в команді Трампа: ISW вказали, як Кремль маніпулює візитом Віткоффа

Які меседжі Путіну привіт Віткофф?

Михайло Самусь припустив, що Віткофф міг привезти для Путіна певні меседжі. Зокрема, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню, то Дональд Трамп оголосить ембарго на російську нафту.

Також США можуть долучитися до діяльності ЄС з протидії так званому тіньовому флоту, припинення усіх схем обходу санкцій та поставки мікрочипів, станків і так далі.

Вони можуть припинити цей потік високих технологій, на яких тримається і виробництво "Шахедів", і будівництво будь-якої електроніки для військових виробів, якими Росія воює проти України. Це в основному західні технології. Там багато китайського, але, на жаль, західних технологій там вистачає. США можуть зупинити не тільки грошовий потік до Росії, але й технологічний, компонентний, виробничий,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо Трамп дійсно передав таке серйозне повідомлення Путіну, то кремлівський диктатор буде використовувати лестощі у бік президента США. Так званий очільник Кремля завжди у такий спосіб намагається отримати прихильність тих чи інших важливих лідерів.

Нагадаємо, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прилетів у Москву у середу, 6 серпня. У Кремлі відбулась його зустріч із Володимиром Путіним. Їхня розмова тривала приблизно 3 години.